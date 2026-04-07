رواد "أرتميس 2" يسجلون أبعد رحلة بشرية عن الأرض

نفّذ الرواد عمليات رصد دقيقة لسطح القمر، شملت مواقع جيولوجية بارزة، إلى جانب توثيق مشاهد بصرية للأرض من الفضاء، في تجربة وصفها أحد أفراد الطاقم بأنها "غير مسبوقة"...

سجّل طاقم مهمة "أرتميس 2" رقمًا قياسيًا جديدًا في استكشاف الفضاء، بعدما أصبحوا أبعد بشر يصلون عن كوكب الأرض خلال تحليقهم حول القمر، متجاوزين الرقم المسجّل منذ مهمة "أبولو 13" عام 1970.

ووفق المعطيات، بلغ الطاقم نقطة تبعد نحو 252756 ميلًا عن الأرض، متقدمين بنحو 4111 ميلًا على الرقم السابق، قبل أن يبدأوا رحلة العودة بعد إتمام التحليق حول القمر.

ويتكوّن الطاقم من أربعة رواد، ثلاثة منهم من وكالة "ناسا" ورائد من وكالة الفضاء الكندية، وقد تمكنوا من تجاوز القمر لمسافة تقارب 5000 ميل، في خطوة تُعد محطة مفصلية في برنامج العودة إلى القمر.

وخلال مرور المركبة خلف القمر، انقطعت الاتصالات مع الأرض لمدة تقارب 40 دقيقة، قبل أن تُستعاد الإشارة لاحقًا، وسط تأكيدات من الطاقم على نجاح المهمة واستمرارها وفق المخطط.

كما نفّذ الرواد عمليات رصد دقيقة لسطح القمر، شملت مواقع جيولوجية بارزة، إلى جانب توثيق مشاهد بصرية للأرض من الفضاء، في تجربة وصفها أحد أفراد الطاقم بأنها "غير مسبوقة".

وفي سياق رمزي، اقترح الرواد تسمية فوهات قمرية بأسماء مرتبطة بالمهمة، على أن تُحال هذه المقترحات إلى الاتحاد الفلكي الدولي لاعتمادها رسميًا.

وتأتي هذه المهمة ضمن برنامج "أرتميس" الذي تسعى من خلاله "ناسا" إلى إعادة إرسال البشر إلى القمر، تمهيدًا لمهام مستقبلية أوسع نحو الفضاء العميق.