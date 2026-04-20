دراسة: الأرض تزداد سطوعًا لكن بوتيرة متقلبة

كشفت دراسة جديدة أن سطوع الأرض ليلًا واصل الارتفاع خلال الأعوام الأخيرة، لكن هذا التغير لم يكن منتظمًا، إذ تأثر بعوامل متداخلة شملت جائحة كورونا، وتشريعات الحد من التلوث الضوئي، والتباطؤ الاقتصادي في عدد من المناطق.

واعتمد باحثون موّلتهم "ناسا" في جامعة كونيتيكت على أكثر من 1.1 مليون صورة التقطتها الأقمار الاصطناعية بين عامي 2014 و2022، ليتبين أن الإضاءة الاصطناعية على سطح الكوكب زادت صافيًا بنسبة 16% خلال تلك الفترة.

وأشارت الدراسة، التي نُشرت هذا الشهر في دورية "نيتشر" بعد مراجعة علمية، إلى أن بعض المناطق شهدت تراجعًا في الإضاءة، ما خفف من أثر ارتفاع إجمالي في الإشعاع الليلي العالمي بلغ 34%.

وسجلت أوروبا انخفاضًا ملحوظًا في الإضاءة الليلية نتيجة إجراءات رفع كفاءة الطاقة، فيما فقدت فنزويلا أكثر من 26% من سطوعها الليلي على خلفية الانهيار الاقتصادي.

كما تركت جائحة كورونا أثرًا واضحًا في عدد من المناطق بسبب الإغلاقات وتراجع النشاط الصناعي والسياحة، في حين ظهرت آثار الحرب بين روسيا وأوكرانيا في بيانات الإضاءة الخاصة بالمنطقة.

في المقابل، واصلت آسيا تصدرها لمناطق العالم من حيث ازدياد السطوع، مدفوعة بالتوسع الحضري. كما أظهرت البيانات ارتفاعًا في الإضاءة في مدن الساحل الغربي للولايات المتحدة مع نمو السكان، بينما شهدت أجزاء واسعة من الساحل الشرقي تراجعًا نُسب إلى استخدام مصابيح أكثر كفاءة وإلى تغيرات اقتصادية أوسع.

وبيّنت الدراسة أيضًا أن الإضاءة الليلية ارتفعت بقوة في الصين وشمال الهند، بينما تراجعت في باريس ومناطق فرنسية أخرى بالتزامن مع إجراءات ترشيد الطاقة.

كما سجلت المملكة المتحدة وهولندا انخفاضًا في السطوع بنسبة 22% و21% على التوالي، وتراجعت الإضاءة الليلية في أوروبا بحدة خلال عام 2022 مع أزمة الطاقة التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

ورصدت صور الأقمار الاصطناعية كذلك عمليات حرق غاز مكثفة في مناطق إنتاج الطاقة داخل الولايات المتحدة، ولا سيما في حوض برميان في تكساس وتكوين باكن في نورث داكوتا، ما أتاح، بحسب باحثين، أداة علنية لمتابعة هدر الغاز وانعكاساته الاقتصادية والبيئية.