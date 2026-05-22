ترامب يلغي قيودًا بيئية على غازات التبريد وسط انتقادات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء قيود بيئية كانت قد فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن على غازات التبريد المسببة لاحترار المناخ، معتبرًا أن القرار سيساهم في خفض كلفة المعيشة داخل الولايات المتحدة.

وزعم ترامب خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضوي إن هذه الإجراءات "لن يكون لها أي تأثير على البيئة"، واصفًا القيود السابقة بأنها "سخيفة". وشارك في المؤتمر رئيس وكالة حماية البيئة الأميركية لي زيلدين، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين من قطاع متاجر السوبرماركت.

وأوضحت وكالة حماية البيئة الأميركية أن القرارين الجديدين قد يوفّران نحو 2.4 مليار دولار للأسر والشركات، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطًا تضخمية متزايدة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويقضي القرار الأول بالسماح لقطاعات مختلفة بمواصلة استخدام المعدات المعتمدة على مركبات الهيدروفلوروكربون (HFC)، بعدما كان مقرّرًا التخلص التدريجي منها. أما القرار الثاني، فيعفي شركات النقل الأميركية من الالتزامات المتعلقة بإصلاح تسربات هذه الغازات.

في المقابل، انتقدت جهات بيئية وصناعية الخطوة. وقال ديفيد دونيغر من مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية إن القرار سيضر بالمستهلكين والمناخ، كما سيضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة في أسواق تقنيات التبريد الصديقة للبيئة.

وتُستخدم مركبات الهيدروفلوروكربون منذ تسعينيات القرن الماضي بديلًا للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، إلا أن الدراسات أظهرت لاحقًا مساهمتها الكبيرة في ظاهرة الاحترار العالمي.

من جهته، حذّر المعهد الأميركي للتدفئة والتبريد والتكييف "AHRI" من أن تأجيل تطبيق القيود قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد التبريد بدلًا من خفضها، بسبب استمرار الطلب المرتفع عليها.

وقال مدير المعهد ستيفن يوريك إن القرار يتعارض مع قواعد العرض والطلب، مضيفًا أن تكاليف الصيانة وأسعار خدمات التبريد قد ترتفع على المستهلكين.

كما رأى الخبير الاقتصادي في شؤون الغذاء بجامعة ميشيغن ديفيد أورتيغا أن تأثير القرار على أسعار المواد الغذائية سيكون محدودًا، مشيرًا إلى أن الظواهر المناخية المتطرفة تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، ما قد يزيد تضخم أسعار الغذاء على المدى الطويل.