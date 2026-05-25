الصين ترسل طاقمًا جديدًا إلى الفضاء تمهيدًا للهبوط على القمر

أطلقت الصين مهمة "شنتشو-23" المأهولة إلى محطة "تيانغونغ" الفضائية، في خطوة جديدة ضمن برنامجها الرامي إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر قبل عام 2030.

وانطلق صاروخ "لونغ مارش 2-إف" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين، حاملًا ثلاثة رواد فضاء إلى المحطة الصينية.

وتشمل المهمة أول رائد فضاء من هونغ كونغ، لاي كا-يينغ، البالغ 43 عامًا، والذي عمل سابقًا في شرطة الإقليم، إلى جانب مهندس الفضاء تشو يانغتشو، والطيار السابق في سلاح الجو تشانغ تشييوان، وكلاهما في سن 39 عامًا ويخوضان رحلتهما الفضائية الأولى.

ومن المقرر أن ينفذ الطاقم مجموعة واسعة من التجارب العلمية في علوم الحياة، وعلوم المواد، وفيزياء السوائل، والطب.

وتتضمن المهمة تجربة رئيسية تتمثل في بقاء أحد أفراد الطاقم عامًا كاملًا في المدار للمرة الأولى ضمن البرنامج الصيني، بهدف دراسة آثار الإقامة الطويلة في بيئة الجاذبية الصغرى، تمهيدًا لمهمات قمرية مستقبلية وربما مهمات إلى المريخ.

وقالت وكالة الفضاء الصينية إن اسم رائد الفضاء الذي سيبقى في المدار لمدة عام سيُعلن لاحقًا.

وأوضح ريتشارد دي غريز، أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة "ماكواري" الأسترالية، أن أبرز التحديات المرتبطة بالإقامة الطويلة في الفضاء تشمل فقدان كثافة العظام، وتراجع الكتلة العضلية، والتعرض للإشعاع، واضطرابات النوم، والإرهاق النفسي والسلوكي.

وأشار إلى أهمية موثوقية أنظمة إعادة تدوير المياه والهواء، إلى جانب القدرة على التعامل مع الحالات الطبية الطارئة بعيدًا عن الأرض.

وتأتي مهمة "شنتشو-23" في إطار تنافس متصاعد مع برنامج "أرتميس" التابع لوكالة "ناسا"، فيما تختبر بكين مركبة "منغتشو" الجديدة التي يُتوقع أن تحل محل مركبات "شنتشو" وتستخدم مستقبلًا في نقل الرواد إلى القمر.

وتسعى الصين إلى بناء المرحلة الأولى من قاعدة علمية مأهولة على سطح القمر، تعرف باسم "محطة الأبحاث القمرية الدولية"، بحلول عام 2035، كما تخطط لاستقبال أول رائد فضاء أجنبي، من باكستان، على متن محطة "تيانغونغ" قبل نهاية العام الحالي.