الذكاء الاصطناعي يمنح العلماء دفعة جديدة لحماية النباتات والفطريات المهددة

رغم التفاؤل بإمكانات الذكاء الاصطناعي، أشار التقرير إلى ضرورة معالجة التحديات المرتبطة باستهلاك مراكز البيانات للطاقة والمياه، إضافة إلى الحد من مخاطر التحيزات العلمية الناتجة عن نقص البيانات...

قال علماء في الحدائق النباتية الملكية "كيو" في بريطانيا إن تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة قد تشكل نقطة تحول في جهود توثيق النباتات والفطريات وحمايتها من الانقراض، عبر تسريع اكتشاف الأنواع الجديدة وتحليل بيانات العينات التاريخية وفهم تأثيرات تغير المناخ على التنوع الحيوي.

وأوضح تقرير علمي أعده نحو 400 باحث من 40 دولة أن التقنيات الحديثة تتيح تحديد الأنواع النباتية المعقدة بدقة عالية، بما في ذلك الأنواع التي تعتمد تمييزاتها على خصائص مجهرية، كما تساعد في رصد الأنواع النادرة أو المهددة بوتيرة أسرع من الأساليب التقليدية.

وأشار التقرير إلى أن نحو 40% من الأنواع النباتية التي جرى تقييمها، والبالغ عددها 70 ألف نوع، تواجه خطر الانقراض، فيما لا تزال مئات آلاف الأنواع الأخرى غير مدروسة بالكامل.

كما يعتقد العلماء أن نحو 100 ألف نوع نباتي لم يوصف علميًا بعد، ما يرفع احتمال فقدان موارد دوائية وزراعية مهمة قبل اكتشافها.

وفي مجال الفطريات، تبدو الفجوة المعرفية أكبر، إذ لا يزال نحو 90% من الأنواع المقدرة عالميًا مجهولًا للعلم، بينما خضع أقل من 1% من الأنواع المعروفة لتقييم مخاطر الانقراض.

وساعدت مشاريع الرقمنة في إتاحة ملايين العينات المحفوظة سابقًا داخل الأرشيفات للباحثين حول العالم. وأعلنت حدائق "كيو" أنها انتهت من رقمنة جميع عيناتها البالغ عددها 7.4 ملايين عينة، بما فيها عينات جمعها تشارلز داروين، وأصبحت متاحة مجانًا عبر الإنترنت.

ويبلغ عدد العينات الرقمية المتاحة عالميًا حاليًا نحو 145 مليون عينة، وهو ما يمثل أقل من 16% من إجمالي المجموعات المحفوظة في المعشبات النباتية.

وكشف تحليل عالمي اعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي دُرّب على التعرف إلى الأزهار، وشمل 8 ملايين عينة رقمية، أن مواعيد الإزهار تغيرت بمتوسط 2.5 يوم كل عقد خلال القرن الماضي نتيجة أزمة المناخ. وأدى تغير أنماط هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى تقديم الإزهار لدى بعض الأنواع وتأخيره لدى أخرى.

وحذر الباحثون من أن هذه التغيرات قد تعطل العلاقات البيئية بين النباتات والملقحات والكائنات الأخرى المرتبطة بدورات الإزهار الموسمية، ما يهدد استقرار النظم البيئية.

كما أتاحت التقنيات الجينية الحديثة استخراج بيانات وراثية عالية الجودة من عينات فطرية يعود عمر بعضها إلى 180 عامًا، وهو ما وصفه الباحثون بأنه "منجم وراثي" قد يساهم في تطوير أدوية جديدة وتحسين القدرة على التنبؤ بتفشي الأمراض.

ورغم التفاؤل بإمكانات الذكاء الاصطناعي، أشار التقرير إلى ضرورة معالجة التحديات المرتبطة باستهلاك مراكز البيانات للطاقة والمياه، إضافة إلى الحد من مخاطر التحيزات العلمية الناتجة عن نقص البيانات.

ودعا الباحثون الحكومات وشركات التكنولوجيا إلى زيادة الاستثمار في مجموعات النباتات والفطريات وتعزيز التعاون لدعم جهود حفظ التنوع الحيوي.