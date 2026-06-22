"ناسا" تطلق مهمة جديدة لرصد طقس المريخ بالشراكة مع القطاع الخاص

تهدف المهمة إلى إنشاء أول نظام رصد يومي شامل للغلاف الجوي للمريخ، عبر جمع بيانات متواصلة عن الرياح ودرجات الحرارة والعواصف الترابية والسحب على مستوى الكوكب بأكمله، بما يسهم في تحسين فهم المناخ المريخي وتعزيز الاستعدادات للبعثات البشرية المستقبلية...

أعلنت وكالة "ناسا" اختيار شركة "ريليتيفيتي سبيس" لتطوير وإطلاق المركبة الفضائية الخاصة بمهمة "إيولوس"، المقرر إرسالها إلى المريخ عام 2028، في خطوة تعكس توسع التعاون بين الوكالة والقطاع الخاص في برامج استكشاف الفضاء.

وتهدف المهمة إلى إنشاء أول نظام رصد يومي شامل للغلاف الجوي للمريخ، عبر جمع بيانات متواصلة عن الرياح ودرجات الحرارة والعواصف الترابية والسحب على مستوى الكوكب بأكمله، بما يسهم في تحسين فهم المناخ المريخي وتعزيز الاستعدادات للبعثات البشرية المستقبلية.

وقال مدير "ناسا"، جاريد إيزاكمان، إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تسرّع الإنجازات العلمية وتختصر الوقت اللازم للحصول على البيانات الضرورية لدعم خطط استكشاف المريخ، مؤكداً أهمية دمج الخبرات العلمية مع الاستثمارات التجارية.

وسيحمل المسبار أربعة أجهزة علمية طورتها "ناسا"، تشمل مقياساً دوبلرياً لرصد الرياح ودرجات الحرارة حتى ارتفاع 60 كيلومتراً فوق سطح المريخ، وجهازاً لقياس التغيرات الحرارية ومراقبة الغبار والسحب الجليدية، إضافة إلى مستشعر لدراسة توازن الطاقة على السطح، وكاميرا واسعة المجال لالتقاط صور يومية للنشاط الجوي عبر الكوكب.

وتسعى الوكالة من خلال هذه الأدوات إلى تطوير نماذج التنبؤ بالطقس المريخي، خصوصاً العواصف الترابية التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام عمليات الهبوط والمهمات المأهولة.

وستتولى "ريليتيفيتي سبيس" بناء المركبة الفضائية وإدارة عملياتها خلال الرحلة وفي المدار المريخي. وتعد الشركة من الأسماء الصاعدة في قطاع الفضاء التجاري، إذ تركز حالياً على تطوير صاروخ "تيران آر" القابل لإعادة الاستخدام جزئياً، بعد تجربتها السابقة مع صاروخ "تيران-1".

وتأتي مهمة "إيولوس" استكمالاً لعقود من الدراسات التي أجرتها مهمات مريخية سابقة، من بينها "مافن" و"مارس أوديسي" و"مستكشف المريخ المداري"، والتي وفرت بيانات أساسية حول الغلاف الجوي والبيئة المناخية للكوكب الأحمر.

وتتوقع "ناسا" أن تستمر المهمة لمدة سنة مريخية كاملة على الأقل، أي ما يعادل 687 يوماً أرضياً، مع إمكانية تمديدها إذا سمحت الظروف التشغيلية، في إطار الجهود الرامية إلى بناء قاعدة معرفية أوسع تمهد لإرسال البشر إلى المريخ في المستقبل.