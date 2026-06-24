أول خريطة عالمية للأعشاب البحرية ترصد تراجعها وتكشف تمركزها في 5 دول

كشفت الخريطة أن نحو 70% من الأعشاب البحرية في العالم يتركز قبالة سواحل خمس دول هي الولايات المتحدة، وجزر البهاما، وكوبا، وأستراليا، وإندونيسيا، فيما يقع 21% فقط من هذه المساحات داخل مناطق بحرية محمية...

كشف باحثون من جامعة ولاية أريزونا الأميركية عن أول خريطة عالمية عالية الدقة للأعشاب البحرية، أظهرت تراجع مساحاتها بنحو 1% سنويًا بين عامي 2019 و2024، في مؤشر يثير المخاوف بشأن مستقبل أحد أهم النظم البيئية البحرية.

ونشرت الدراسة في دورية "نيتشر"، واعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين صور الأقمار الاصطناعية، إلى جانب بيانات ميدانية جمعها باحثون وغواصون من مناطق مختلفة حول العالم، ما أتاح بناء خريطة غير مسبوقة لتوزيع الأعشاب البحرية عالميًا.

وأظهرت النتائج فقدان نحو 4% من هذه النظم البيئية خلال فترة الدراسة، نتيجة عوامل عدة تشمل التنمية الساحلية والتلوث الناجم عن الأسمدة، إلى جانب تأثيرات مناخية محتملة مثل الأعاصير وموجات الحر البحرية.

وتعد الأعشاب البحرية من أكثر النظم البيئية أهمية في البحار، إذ توفر موائل للكائنات البحرية، وتحمي السواحل من التآكل، وتُحسن جودة المياه، كما تؤدي دورًا رئيسيًا في تخزين الكربون والحد من آثار التغير المناخي.

وبحسب الدراسة، تخزن الأعشاب البحرية نحو 640 تيراغرامًا من الكربون في الطبقات السطحية من الرواسب البحرية، وهي كمية تعادل تقريبًا الانبعاثات السنوية الصادرة عن نحو 500 مليون سيارة.

وكشفت الخريطة أن نحو 70% من الأعشاب البحرية في العالم يتركز قبالة سواحل خمس دول هي الولايات المتحدة، وجزر البهاما، وكوبا، وأستراليا، وإندونيسيا، فيما يقع 21% فقط من هذه المساحات داخل مناطق بحرية محمية.

كما أظهرت البيانات أن نحو 80% من خسائر الأعشاب البحرية سُجلت خارج المناطق المحمية، ما يعزز الدعوات إلى توسيع نطاق الحماية البحرية ضمن الجهود الدولية الرامية إلى حماية 30% من اليابسة والبحار بحلول عام 2030.

ورصدت الدراسة في المقابل مؤشرات إيجابية في بعض المناطق، حيث شهدت مواقع عدة تحسنًا في الغطاء النباتي البحري نتيجة برامج الاستعادة البيئية وتحسن جودة المياه، وهو ما يشير إلى قدرة الأعشاب البحرية على التعافي بوتيرة أسرع مقارنة ببعض النظم البيئية البحرية الأخرى.

ويرى الباحثون أن الخريطة الجديدة تمثل أداة مهمة لمراقبة النظم الساحلية وتوجيه جهود الحماية والحفاظ على التنوع البيولوجي، إضافة إلى دعم السياسات المناخية الرامية إلى حماية مخازن الكربون الطبيعية في البحار.