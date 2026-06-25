دراسة: جبال الألب والبرانس قد تخفي احتياطيات طبيعية من الهيدروجين

يرى معدّو الدراسة أن المنهجية المستخدمة يمكن تطبيقها على سلاسل جبلية أخرى حول العالم للمساعدة في تحديد مواقع جديدة قد تحتوي على احتياطيات من الهيدروجين الطبيعي...

تشير دراسة جديدة إلى أن بعض السلاسل الجبلية قد تمثل مصدرًا واعدًا للهيدروجين الطبيعي، في خطوة قد تسهم في دعم التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري وخفض كلفة إنتاج هذا الوقود النظيف.

واستخدم باحثون نماذج لمحاكاة حركة الصفائح التكتونية لدراسة كيفية تشكل جبال الألب والبرانس وجبال البيتيك في جنوب إسبانيا، بهدف تقييم احتمالات إنتاج الهيدروجين الطبيعي وتخزينه أثناء عمليات بناء الجبال.

وأظهرت النتائج، المنشورة في دورية "Journal of Geophysical Research: Solid Earth"، أن جبال الألب والبرانس توفران ظروفًا جيولوجية ملائمة لتكوين الهيدروجين الطبيعي، ما يجعلهما من أبرز المناطق المرشحة لاستكشاف هذا المورد.

ووفقًا للدراسة، أدت عمليات تشكل هاتين السلسلتين إلى صعود صخور عميقة من وشاح الأرض نحو السطح بوتيرة مناسبة، ما أتاح تفاعلها مع المياه وإطلاق غاز الهيدروجين، الذي يُرجح أنه تراكم لاحقًا داخل طبقات صخرية مسامية.

في المقابل، خلص الباحثون إلى أن جبال البيتيك شهدت معدلات أسرع من الارتفاع والتعرية، وهو ما قلّص الوقت اللازم لتكوين كميات كبيرة من الهيدروجين، كما أسهم على الأرجح في إزالة الطبقات الصخرية القادرة على تخزينه.

ويرى معدّو الدراسة أن المنهجية المستخدمة يمكن تطبيقها على سلاسل جبلية أخرى حول العالم للمساعدة في تحديد مواقع جديدة قد تحتوي على احتياطيات من الهيدروجين الطبيعي.