اكتشاف 31 نوعًا بحريًا جديدًا خلال أسبوعين قبالة سواحل البرازيل

نتائج الرحلة تسهم في فهم أفضل لتوزيع الحياة البحرية، ولا سيما أن كثيرًا من الكائنات تتحرك عموديًا بين الأعماق والسطح خلال الليل بحثًا عن الغذاء، وهي ظاهرة تؤدي دورًا مهمًا في انتقال الكربون إلى أعماق المحيطات...

أعلنت بعثة علمية دولية متخصصة بالأحياء البحرية عن اكتشاف 31 نوعًا جديدًا من الكائنات البحرية خلال أسبوعين فقط، في منطقة المياه الدولية قبالة سواحل البرازيل، في إنجاز يرى الباحثون أنه قد يكون من أسرع عمليات اكتشاف وتوثيق الأنواع الجديدة بفضل تقنيات متطورة استُخدمت للمرة الأولى على متن سفينة أبحاث.

وضمت البعثة نحو 24 باحثًا من الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل واليابان، وأُجريت على متن سفينة الأبحاث "فالكور" التابعة لمعهد "شميدت"، بدعم من جامعة غرب أستراليا ومؤسسات علمية أخرى.

وركزت أعمال الفريق على المنطقة الوسطى من المحيط، الواقعة بين قاع البحر والطبقات السطحية المضاءة بالشمس، وهي بيئة تُعد الأكبر على كوكب الأرض إذ تضم نحو 90% من الحيز الذي تعيش فيه الكائنات الحية، لكنها لا تزال من أقل المناطق البحرية استكشافًا.

وشملت الأنواع المكتشفة نوعًا من القشريات الصغيرة (الأمفيبودا)، ودودة بحرية سريعة الحركة، وتسعة أنواع من قناديل البحر، وسبعة أنواع من السيفونوفورات، وسبعة أنواع من الهلاميات المشطية، وأربعة أنواع من اليرقات الذيلية البحرية، إضافة إلى نوعين من الريزاريا العملاقة، وهي كائنات وحيدة الخلية يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وقالت رئيسة البعثة، الدكتورة كارين أوزبورن من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة "سميثسونيان"، إن المنطقة الوسطى من المحيط تزخر بكائنات لا يزال العلماء يعرفون عنها القليل، مشيرةً إلى أن الموقع الذي شملته الرحلة لم يُدرس سابقًا، ما زاد فرص العثور على أنواع جديدة، وأضافت أن عدد الاكتشافات خلال هذه الفترة القصيرة قد يقترب من رقم قياسي.

واعتمدت البعثة على مجموعة من التقنيات الحديثة، أبرزها مجهر ليزري متحد البؤر يُعرف باسم "Squid"، أتاح للمرة الأولى دراسة البنية الخلوية ثلاثية الأبعاد للكائنات المجهرية وهي حية على متن السفينة، بدلًا من انتظار أسابيع لتحضير العينات داخل المختبرات. كما استخدم الفريق أنظمة تصوير تجريبية، وتحليلات وراثية، وخبراء في التصنيف الحيوي لتسريع عملية التعرف إلى الأنواع.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الرحلة تسهم في فهم أفضل لتوزيع الحياة البحرية، ولا سيما أن كثيرًا من الكائنات تتحرك عموديًا بين الأعماق والسطح خلال الليل بحثًا عن الغذاء، وهي ظاهرة تؤدي دورًا مهمًا في انتقال الكربون إلى أعماق المحيطات.

وتزامنت البعثة مع إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططًا لتفكيك مشروع "Ocean Observatories Initiative"، وهو أحد أبرز أنظمة مراقبة أعماق البحار في العالم، وتبلغ قيمته 368 مليون دولار، ويضم أكثر من 900 جهاز لرصد صحة المحيطات، وأنماط التيارات، والتغيرات المناخية، والتنوع الحيوي البحري.

وأكدت أوزبورن أن نتائج الرحلة تعكس أهمية التعاون العلمي الدولي وتطوير وسائل جديدة لاستكشاف المحيطات، معتبرةً أن ما اكتشفه البشر حتى الآن لا يمثل سوى جزءٍ ضئيل من التنوع الحيوي الكامن في أعماق البحار، والذي قد يحمل حلولًا علمية وطبيعية غير معروفة حتى اليوم.