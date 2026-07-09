تلسكوب "رومان" يقترب من الإطلاق لاستكشاف الكون بمجال رؤية غير مسبوق

سُمّي التلسكوب باسم عالمة الفلك الأميركية نانسي غريس رومان، التي تُعد من أبرز الشخصيات التي أسهمت في ترسيخ فكرة التلسكوبات الفضائية، ولعبت دورًا محوريًا في تطوير مشروع تلسكوب هابل، ما أكسبها لقب "أم هابل"...

دخل تلسكوب "نانسي غريس رومان" الفضائي التابع لوكالة "ناسا" المرحلة الأخيرة من الاستعدادات قبل إطلاقه، بعد نقله من مركز غودارد لرحلات الفضاء في ولاية ماريلاند إلى مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، حيث يخضع لسلسلة من الاختبارات والإجراءات النهائية تمهيدًا لإرساله إلى الفضاء.

وجرى نقل المرصد داخل حاوية خاصة تتحكم بدرجتَي الحرارة والرطوبة لحماية أجهزته العلمية الحساسة، قبل إخراجه داخل منشأة خدمات الحمولة الخطرة ورفعه إلى الوضع العمودي، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تنظيف وفحص دقيقة لضمان خلوه من أي ملوثات قد تؤثر في أداء أدواته بعد وصوله إلى مداره.

وسُمّي التلسكوب باسم عالمة الفلك الأميركية نانسي غريس رومان، التي تُعد من أبرز الشخصيات التي أسهمت في ترسيخ فكرة التلسكوبات الفضائية، ولعبت دورًا محوريًا في تطوير مشروع تلسكوب هابل، ما أكسبها لقب "أم هابل".

ويُنتظر أن يشكل "رومان" إضافة مهمة إلى أسطول المراصد الفضائية، بفضل قدرته على مسح مساحات واسعة من السماء، إذ يوفر مجال رؤية يزيد بأكثر من 100 مرة على مجال رؤية تلسكوب هابل، مع المحافظة على دقة عالية في الرصد بالأشعة تحت الحمراء، ما يتيح للعلماء جمع بيانات ضخمة عن المجرات والنجوم والأنظمة الكوكبية.

ومن المتوقع أن يسهم التلسكوب في إعداد خرائط أكثر شمولًا لتطور الكون، ودراسة نشأة المجرات وتغيرها عبر مليارات السنين، إلى جانب العمل بصورة تكاملية مع تلسكوب "جيمس ويب"، الذي يركز على دراسة الأجرام البعيدة بتفاصيل دقيقة، بينما يتخصص "رومان" في المسوح الكونية واسعة النطاق.

وتتمثل إحدى أبرز المهمات العلمية للمرصد في دراسة الطاقة المظلمة، التي يُعتقد أنها تقف وراء التسارع المستمر في تمدد الكون، من خلال تحليل توزيع المجرات عبر الزمن، بما قد يساعد على فهم طبيعة هذه الظاهرة وتأثيرها في مستقبل الكون.

كما سيستخدم "رومان" تقنيات متقدمة للبحث عن الكواكب الخارجية ورصد الأنظمة الكوكبية حول النجوم الأخرى، ما يعزز فرص اكتشاف عوالم جديدة ويوفر بيانات علمية يتوقع أن يستفيد منها الباحثون لسنوات طويلة.

ومن المقرر إطلاق التلسكوب على متن صاروخ "فالكون هيفي" التابع لشركة "سبيس إكس"، ليعمل في مدار حول الشمس يتيح له تنفيذ مسوح واسعة للسماء، قبل بدء مهمته العلمية الهادفة إلى دراسة ملايين الأجرام السماوية والإجابة عن أسئلة أساسية تتعلق بنشأة الكون وتطوره.