علماء يوثّقون تشكّل قاع محيط جديد خلال ستة أيام

سجلت أجهزة الرصد هبوطًا في قاع الوادي المحوري بلغ نحو 4.2 أمتار خلال ستة أيام، وقع معظمها في الساعات الـ16 الأولى، بالتزامن مع تمدد أفقي تجاوز مترًا في بعض المواقع، ما يشير إلى تشكل شقوق جديدة وحركة على الصدوع...

وثق علماء للمرة الأولى تشكل جزء جديد من قاع المحيط في غضون ستة أيام، بعد رصد مباشر لحدث جيولوجي وقع في حيد جنوب شرق المحيط الهندي باستخدام أجهزة قياس نُشرت في الموقع قبل وقوعه بأسابيع.

وأظهرت الدراسة، المنشورة في دورية "نيتشر"، أن النشاط بدأ في نيسان/أبريل 2024 بسلسلة من الزلازل الصغيرة، فسرها الباحثون بأنها ناجمة عن اندفاع صهارة من أعماق الأرض عبر شقوق في القشرة المحيطية، ما أدى إلى تمدد القاع وبدء تشكل تضاريس جديدة.

وسجلت أجهزة الرصد هبوطًا في قاع الوادي المحوري بلغ نحو 4.2 أمتار خلال ستة أيام، وقع معظمها في الساعات الـ16 الأولى، بالتزامن مع تمدد أفقي تجاوز مترًا في بعض المواقع، ما يشير إلى تشكل شقوق جديدة وحركة على الصدوع.

وعند إعادة مسح المنطقة في شباط/فبراير 2025، رصد الفريق تدفقات جديدة من الحمم البركانية لم تكن موجودة سابقًا، وقدر حجمها بما بين 148 و160 مليون متر مكعب، فيما رجح الباحثون أن الثوران استمر نحو 16 يومًا.

وأشارت الدراسة إلى أن اندفاع الصهارة لم يقتصر على بناء قاع محيط جديد، بل غيّر أيضًا توزيع الإجهادات في المنطقة، ما أدى إلى تنشيط صدوع مجاورة، بينها صدع أمستردام التحويلي، الذي شهد زلزالًا بلغت قوته 5.9 درجات.

ومن أبرز نتائج الدراسة أن نحو 76% من حركة الصدوع حدثت على شكل انزلاق صامت، من دون توليد زلازل قوية، وهو ما يسلط الضوء على دور الحركات غير الزلزالية في تشكل القشرة المحيطية.

وأكد الباحثون أن بعض القياسات لا تزال تنطوي على هامش من عدم اليقين بسبب صعوبة استعادة جميع أجهزة الرصد من قاع البحر وتأثر بعض البيانات بظروف القياس، إلا أن النتائج توفر رؤية غير مسبوقة لكيفية تشكل قاع المحيط في الزمن الحقيقي.