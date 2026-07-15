اختبار غير مسبوق: أقمار اصطناعية بمرايا فضائية لإعادة توجيه أشعّة الشمس إلى الأرض

يمثل المشروع اختبارًا غير مسبوق لتقنية قد تفتح آفاقًا جديدة في مجالات الطاقة والخدمات المدنية والاستجابة للكوارث، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحديات علمية وبيئية تستدعي موازنة الابتكار مع حماية الفضاء والبيئة...

منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية شركة "ريفلكت أوربيتال" (Reflect Orbital) ترخيصًا لإطلاق أول قمر صناعي تجريبي مزود بمرآة عاكسة، في خطوة تهدف إلى اختبار إمكانية توجيه ضوء الشمس من الفضاء إلى مناطق محددة على سطح الأرض.

ومن المقرر إطلاق القمر، الذي يحمل اسم "إيرينديل-1"، خلال عام 2026، وسيحمل مرآة يبلغ طول ضلعها نحو 18 مترًا، لتوجيه جزء من أشعة الشمس إلى مواقع مختارة لفترات قصيرة، في أول اختبار عملي لفكرة طُرحت منذ سبعينيات القرن الماضي، لكنها ظلت حبيسة الدراسات النظرية بسبب التحديات التقنية وارتفاع التكاليف.

وتخطط "ريفلكت أوربيتال" لتوسيع المشروع مستقبلًا عبر نشر أكثر من 50000 قمر صناعي مزود بمرايا في مدار أرضي منخفض بحلول عام 2035، بهدف توفير إضاءة إضافية عند الحاجة، دون السعي إلى استبدال ضوء الشمس الطبيعي.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، بن نواك، إن الترخيص يمثل خطوة أولى لاختبار التقنية وإجراءات السلامة المرتبطة بها، معربًا عن أمله في أن تسهم في تقديم حلول جديدة بمجالات الإضاءة والطاقة.

وترى الشركة أن التقنية قد تُستخدم لدعم عمليات البحث والإنقاذ ليلًا، وإطالة ساعات العمل في مواقع البناء، وتعزيز إنتاج محطات الطاقة الشمسية عبر زيادة مدة تعرض الألواح لأشعة الشمس، بما قد يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات.

وأكدت "ريفلكت أوربيتال" أن نظامها يتيح توجيه الضوء إلى مناطق محدودة وإيقاف الانعكاس عند الحاجة، مع تجنب استهداف المراصد الفلكية والمناطق البيئية الحساسة، مشيرة إلى أن شدة الإضاءة لن تتجاوز الحد الأقصى للإشعاع الشمسي الطبيعي.

في المقابل، أثار المشروع انتقادات من علماء الفلك وخبراء البيئة الذين حذروا من زيادة التلوث الضوئي وتأثيره في الرصد الفلكي والأنظمة البيئية الليلية. وقال عالم الفلك جون بارنتين، المستشار لدى شركة "دارك سكاي" للاستشارات، إن الضوء المنعكس قد يصل إلى سطوع يعادل أربعة أضعاف لمعان البدر، ما قد يؤثر في الحياة البرية ويزيد من تشتت الضوء في الغلاف الجوي.

كما حذر منتقدو المشروع من أن التوسع في إطلاق الأقمار الصناعية العاكسة قد يفاقم الآثار البيئية المرتبطة بازدحام المدارات وإعادة دخول الأقمار إلى الغلاف الجوي بعد انتهاء عمرها التشغيلي.

ويمثل المشروع اختبارًا غير مسبوق لتقنية قد تفتح آفاقًا جديدة في مجالات الطاقة والخدمات المدنية والاستجابة للكوارث، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحديات علمية وبيئية تستدعي موازنة الابتكار مع حماية الفضاء والبيئة.