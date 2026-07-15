"ناسا" تبدأ تجهيزاتها لمهمّة العودة إلى القمر

من المتوقع، وفق الجدول الزمني الحالي، أن تؤجل أول عملية هبوط مأهول على سطح القمر ضمن برنامج "أرتميس" إلى المهمة الرابعة، المرتقب إطلاقها في أواخر عام 2028، بعد استكمال اختبارات التقنيات الأساسية خلال "أرتميس 3"...

بدأت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مرحلة تجميع صاروخ مهمة "أرتميس 3" في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا، مع وصول أول أجزاء معززي الدفع الصلب إلى مبنى تجميع المركبات، في خطوة تمهد لإطلاق المهمة المقرر خلال عام 2027.

وأوضحت الوكالة أن الجزء السفلي من معزز الدفع الصلب الأيسر وصل إلى مركز التجميع، حيث سيُركب إلى جانب معزز مماثل على جانبي صاروخ نظام الإطلاق الفضائي "إس إل إس" (SLS). ويوفر المعززان أكثر من 75% من قوة الدفع اللازمة عند الإقلاع، بقوة إجمالية تبلغ نحو 32 مليون ميغانيوتن.

وقالت "ناسا" إن تجميع الصاروخ يأتي ضمن الاستعدادات لإرسال طاقم على متن مركبة "أوريون" لاختبار تقنيات الالتقاء والالتحام الضرورية لبعثات الهبوط القمرية المستقبلية، مشيرة إلى أن استكمال تجميع الصاروخ سيستمر على مراحل مع وصول بقية مكوناته.

وكانت المرحلة الأساسية للصاروخ قد وصلت إلى مركز كينيدي في أيار/مايو الماضي، على أن تُضاف إليها المحركات وبقية الأنظمة خلال الأشهر المقبلة، فيما تخطط الوكالة لإجراء اختبار التعبئة الكاملة بالوقود والعد التنازلي، المعروف بـ"البروفة الرطبة"، قبل نهاية العام.

ويبلغ ارتفاع كل معزز دفع صلب نحو 54 مترًا، ويعتمد على وقود صلب مكوّن من بولي بيوتادين أكريلونيتريل، وبيركلورات الأمونيوم، ومسحوق الألمنيوم. ولا يمكن إيقاف هذه المحركات بعد اشتعالها، كما أنها توفر القوة الأساسية اللازمة لانطلاق الصاروخ.

ووفق الخطة الحالية، ستنطلق مهمة "أرتميس 3" بطاقم من أربعة رواد فضاء على متن مركبة "أوريون"، لكنها ستبقى في مدار أرضي منخفض لنحو أسبوعين لإجراء اختبارات الالتقاء والالتحام مع نماذج أولية لمركبتي الهبوط القمري اللتين تطورهما شركتا "سبيس إكس" و"بلو أوريجن".

وسيجري الطاقم اختبارات داخل مركبة "بلو مون" التابعة لـ"بلو أوريجن"، تشمل تقييم مقصورة الطاقم وأجزاء من بدلات السير على سطح القمر، قبل تنفيذ تجربة التحام مع نسخة تجريبية من مركبة "ستارشيب" التابعة لـ"سبيس إكس"، والمزودة بمنفذ التحام دون أنظمة دعم حياة مكتملة.

ومن المتوقع، وفق الجدول الزمني الحالي، أن تؤجل أول عملية هبوط مأهول على سطح القمر ضمن برنامج "أرتميس" إلى المهمة الرابعة، المرتقب إطلاقها في أواخر عام 2028، بعد استكمال اختبارات التقنيات الأساسية خلال "أرتميس 3".