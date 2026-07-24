هل هو أول قمر نجمي؟:جرم غامض خارج المجموعة الشمسية يربك العلماء

يشير الباحثون إلى أن الجرم يمتلك كتلة تؤهله ليُعد كوكبًا، لكنه يدور حول قزم بني، ما يجعله يشبه الأقمار من حيث كونه تابعًا لجسم آخر، مع اختلاف جوهري يتمثل في أن الجسم المضيف ليس كوكبًا...

أثار فريق دولي من علماء الفلك نقاشًا جديدًا بشأن إمكانية رصد أول قمر خارج المجموعة الشمسية، بعدما اكتشف جرمًا غازيًا ضخمًا يدور حول قزم بني في النظام النجمي "سي دي 35" (CD-35 2722)، في اكتشاف قد يعيد النظر في الحدود الفاصلة بين الكواكب والأقمار والأقزام البنية.

ويقع النظام النجمي على بعد نحو 73 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الحمامة، ويضم نجمًا تبلغ كتلته نحو نصف كتلة الشمس، إضافة إلى قزم بني يدور حوله. والأقزام البنية هي أجرام تتشكل بالطريقة نفسها التي تتشكل بها النجوم، لكنها لا تمتلك كتلة كافية لبدء اندماج الهيدروجين في مراكزها، لذلك تُعد أجسامًا تقع بين النجوم والكواكب العملاقة.

وباستخدام التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، رصد الباحثون جرمًا غازيًا يدور حول القزم البني، وليس حول النجم مباشرة، وهو ما جعل تصنيفه موضع جدل علمي.

ويشير الباحثون إلى أن الجرم يمتلك كتلة تؤهله ليُعد كوكبًا، لكنه يدور حول قزم بني، ما يجعله يشبه الأقمار من حيث كونه تابعًا لجسم آخر، مع اختلاف جوهري يتمثل في أن الجسم المضيف ليس كوكبًا.

وقال قائد الدراسة، كيفن هوي من جامعة "دييغو بورتاليس" ومركز الألفية للكواكب الخارجية الفتية وأقمارها في تشيلي، إن هذا النظام لا ينسجم مع التصنيفات التقليدية، إذ يصعب وصف الجرم بأنه كوكب أو قمر وفق التعريفات الحالية، رغم أنه يؤدي دور التابع في نظام ثلاثي الأجرام.

من جانبها، أوضحت الباحثة أليس زورلو أن الجرم عبارة عن تابع غازي ضخم يدور حول رفيق يفوق كوكب المشتري عدة مرات، مؤكدة أن الحدود بين النجوم والكواكب والأقمار تصبح أقل وضوحًا عند دراسة الأنظمة النجمية البعيدة مقارنة بما هو معروف في المجموعة الشمسية.

ورغم أن الفريق لا يؤكد أن الاكتشاف يمثل أول قمر خارج المجموعة الشمسية، فإنه يعدّه أول تابع سماوي خارجي يُرصد بهذه الدرجة من الوضوح، وهو ما قد يدفع إلى إعادة تقييم التعريفات المعتمدة للأجرام السماوية.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "نيتشر" بتاريخ 22 يوليو/تموز 2026، فيما يعوّل العلماء على التلسكوب الأوروبي العملاق للغاية، الذي يُبنى حاليًا في تشيلي، لرصد مزيد من هذه الأجرام وتحديد ما إذا كانت تمثل أقمارًا خارجية فعلًا أم فئة جديدة من الأجسام السماوية.