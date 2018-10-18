هل تكشف مادة "لومينول" سيناريو قتل خاشقجي؟

أفادت تقارير صحافية نقلا عن مصادر في مكتب المدعي العام التركي بأن فريق المحققين عثروا على عينات في منزل القنصل السعودي محمد العتيبي، تتطابق مع تلك التي عُثر عليها في مقر القنصلية والتي تخص عملية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

يأتي ذلك في الوقت الذي رصدت فيه عدسات كاميرات الصحافيين المرابطين أمام مدخل القنصلية السعودية في إسطنبول منذ الإعلان عن اختفاء الكاتب الصحافي خاشقجي إثر دخوله قنصلية بلاده، دخول كميات كبيرة من مستلزمات التنظيف إلى القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول.

وفتش محققون أتراك القنصلية السعودية في إسطنبول ليلا، للمرة الثانية، في إطار تحقيق بشأن اختفاء خاشقجي، كما أمضى محققون أتراك قرابة تسع ساعات في مقر إقامة القنصل السعودي، محمد العتيبي، وكان محققون أتراك قد فتشوا مبنى القنصلية السعودية لمدة تسع ساعات يوم الإثنين الماضي.

ومع استمرار التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، ذكرت صحف تركية أن فريق التحقيق يستخدم مادة "لومينول" (luminol) الكيميائية خلال البحث عن آثار لخاشقجي داخل القنصلية، ما عززه إدخال هذه الكميات من مواد التنظيف؛ فما هي هذه المادة؟

المحققون الأتراك من امام القنصلية السعودية (أ ب)

تعطي مادة اللومينول توهجا أزرق عندما تلامس أي سطح عليه أثار الدم، حتى بعد إزالتها وغسلها، ويستخدم اللومينول على نطاق واسع للتحقيق في مسرح الجريمة وعلم الطب الشرعي، وذلك لأن كميات ضئيلة من الحديد الموجودة في هيموغلوبين الدم تنشط اللومينول وتؤدي إلى توهجه.

واللومينول مادة تستخدم لفحص وجود دم بكميات حتى ولو كانت ضئيلة جدا، بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، أو في حالة أن الدم في المكان قد تم تنظيفه قبل وصول فريق التحقيق إلى مسرح الجريمة، واللومينول قادر على اكتشاف كميات ضئيلة من الدم عمرها أكثر من سنة، أو حتى لو تم تنظيف السطح الذي عليه الدم.

وعادة ما يتم البحث عن وجود الدم في مسرح الجريمة عن طريق الفحص البصري الدقيق، ولكن إذا لم يكن الدم ظاهرا أو تم تنظيفه فيستعمل فريق التحقيق اللومينول، يعمل الطلاء الفسفوري (لومينول) على إظهار بقع الدماء المزالة من مسرح الجريمة عن طريق التفاعل الكيميائي بين الطلاء الفسفوري والهيموغلوبين والأوكسجين الذي يحمل البروتين إلى الدم، ويبدو مظهر البقع بعد إضافة الطلاء في شكل ضوء متوهج.

وإلى جانب كونه مفيدا في تحديد كميات الدم القليلة، فإن نمط الإضاءة على الأسطح قد يشير إلى أمور مثل طريقة الخروج من مسرح الجريمة أو محاولة تنظيف الدم. ويتم رش اللومينول بالتساوي على منطقة، مما يتسبب في ظهور بقع الدم باللون الأزرق، ثم يتم أخذ صورة على الفور لتوثيق أي دليل تم العثور عليه.

ولاحظ الصحفيون الموجودون في المنطقة إحضار العاملين بالقنصلية كميات كبيرة من مستلزمات التنظيف كانوا يحملونها على عربة يدوية خلال ساعات الظهيرة.

نشرت صحيفة "يني شفق" التركية الموالية للحكومة، أمس الأربعاء، ما قالت إنها تفاصيل من تسجيلات صوتية تقول إنها توثق تعذيب واستجواب خاشقجي.

وذكرت الصحيفة أن معذبيه قطعوا أصابعه أثناء الاستجواب وأن خاشقجي قتل في غضون دقائق. وقال التقرير إنه تم فصل الرأس عن الجثة التي قطع القتلة أوصالها.

ونقل تقرير لJ"نيويورك تايمز" أمس الأربعاء، عن مسؤول تركي كبير، تأكيده التفاصيل التي نشرتها الصحيفة التركية. وامتنع مسؤولان من الحكومة التركية اتصلت بهما "رويترز" عن تأكيد التقرير.

وكانت مصادر تركية قد أكدت في وقت سابق هذا الأسبوع، أن السلطات تملك تسجيلا صوتيا يشير إلى أن خاشقجي قتل داخل القنصلية وأن السلطات تطلع دولا منها السعودية والولايات المتحدة عليه.