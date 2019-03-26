إجراءُ رحلات تجريبية على طائرة "بوينغ 737 ماكس" المُعدّلة

أجرت شركةُ "بوينغ" التي تسعى إلى رفع الحظر المفروض على كل طائراتها من طراز "737 ماكس"، أمس الإثنين، برحلات تجريبية على هذا النوع من الطائرات المجهزة بنظام مصحح "أم سي أي أس" لتثبيتها كما قال مصدران قريبان من الملف لوكالة "فرانس برس" للأنباء.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فغن هذه التجاري تأتي بعد تجارب على أجهزة محاكاة الطيران، أجراها يوم السبت في رينتون (ولاية واشنطن) طيارون من شركتي "أميريكان إيرلاينز" و"ساوث ووست" يستخدمون هذه الطائرات كما ذكر المصدران اللذان طلبا عدم كشف هوياتهما.

وبوينغ في سباق مع الزمن للحصول على إذن جديد يمكن طائراتها 737 ماكس من التحليق مجددا بعد أكثر من أسبوعين من منع استخدامها بسبب حادث طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في العاشر من الجاري الذي تبين أن لديه أوجه شبه مع حادث طائرة "لايون لإير" نهاية تشرين الأول/أكتوبر. وتسبب الحادثات بمقتل 346 شخصا.

وفي كلا الحالتين يعتبر الخبراء أن نظام تثبيت الطائرة ساهم في الحادثين.

ودارت تساؤلات حول نظام آلي لمنع السقوط خلال التحليق (إم سي إيه إس)، تم إدخاله على طراز 737 ماكس 8، مصمم لتوجيه مقدّمة الطائرة نزولا في حال كانت تواجه خطر السقوط.

وقال مصدر حكومي لـ"فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، إن بوينغ لم تبلغ بعد إدارة الطيران الفدرالية بهذا التصحيح الذي يفترض ان يسمح برفع حظر تحليق هذه الطائرات. وبالإضافة إلى إدخال تعديلات على النظام، قالت المصادر إنّ بوينغ حدّثت دليل التحليق وطرق تدريب الطيارين.