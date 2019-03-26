خطة أوروبية لـ"الجيل الخامس" وسط شكوك حول "هواوي"

ضمن سعيها إلى إدخال آمن لتقنية الجيل الخامس على شبكات الاتصالات الأوروبية، وسط الشكوك التي تحوم حول شركة "هواوي" الصينية العملاقة، قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، خطتها التي ستتخذ خطوات لتحديد مدى خطورة الأمر وتشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تشارُك المعلومات، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الشركة الصينية؛ بأنها تشكل خطورة أمنية على شبكات الاتصالات الغربية بسبب روابطها المزعومة مع أجهزة المخابرات الصينية، لكن بعض الدول الأوروبية تجري مفاوضات مع هواوي لاستخدام تقنيتها المتقدمة لتعزيز الشبكات اللاسلكية المستقبلية الفائقة السرعة.

ولم تحضّ المفوضية حتى الآن الدول الأوروبية على اتباع خطى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان في منع عقد صفقات مع هواوي، لكنها ستتخذ خطوات لتحديد مدى خطورة هذا الأمر وتشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تشارك المعلومات.

وقال نائب رئيس المفوضية المسؤول عن السوق الرقمي الموحد، أندروس آنسيب، للصحافيين "لدينا مخاوف معينة مرتبطة ببعض المنتجين"، مضيفًا أن "الكل يعلم اني أتحدث عن الصين وهواوي"، مشيرا إلى تقرير استخباري لعام 2017 يفيد بأن الشركات الصينية تعاملت خفية مع وكالات استخبارات تابعة للدولة.

وقال "أعتقد أنه علينا أن نقلق حول هذا الأمر".

والخطة التي تم الكشف عنها خلال مؤتمر صحافي في برلمان الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ، تدعو الدول الأعضاء إلى الإبلاغ عن أي تهديدات أمنية على البنية التحتية لشبكاتها الوطنية بحلول 30 حزيران/ يونيو. بعد ذلك ستُمنح الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني مهلة حتى 1 تشرين الأول/ أكتوبر لتقديم تقرير يقيّم المخاطر على المستوى الأوروبي.

ثم ستناقش الدول الأعضاء التدابير التي يتوجب اتخاذها، والتوصل إلى قرار قبل نهاية العام. ورحبت "هواوي" بحذر بالخطوة الأوروبية.

وقالت الشركة في بيان إنها "تتفهم المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني لدى المشرعين الأوروبيين، وبالاستناد إلى التفاهم المشترك تتطلع هواوي إلى المشاركة في إطار العمل الأوروبي حول هذا الأمر"مضيفة: "نحن ملتزمون بثبات بالاستمرار بالعمل مع جميع المشرّعين والشركاء لإنجاح نشر تقنية الجيل الخامس في أوروبا".

وتقنية الجيل الخامس لنقل البيانات بسرعة فائقة ستصبح الجهاز العصبي للاقتصاد الأوروبي في السنوات المقبلة في قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة والنقل والمصارف والصحة.

وباتت هواوي رائدة عالميا في هذا المجال، وقد يتأخر استخدام أوروبا لهذه التقنية في حال تم فرض خظر على المزوّدين الصينيين.

وتتخوف بعض العواصم الغربية من احتمال أن تعطي شبكات هواوي بكين منفذا إلى أسرارها التجارية والعسكرية والعلمية والدبلوماسية.

وتنفي الصين بغضب هذا الاتهام، لكن الولايات المتحدة منعت تقنية الجيل الخامس الصينية في أراضيها، وحضت حلفاءها للسير على خطاها أو مواجهة خسارة بعض الصلات مع المخابرات الأميركية.

وجاء بيان المفوضية الأوروبية مباشرة بعد لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ مع نظرائه الفرنسيين والألمان وغيرهم من القادة الأوربيين في باريس.