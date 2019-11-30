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الضباب السام يغلق المدارس في إيران

تاريخ النشر: 30/11/2019 - 12:48

الضباب السام يغلق المدارس في إيران
تلوث الهواء في إيران (أ ب)
عرب ٤٨

أدّت سحبى كبيرة من الضّباب السّام الّتي غطّت مناطق في إيران إلى إغلاق المدارس والجامعات فيها، اليوم السّبت، بسبب مستويات تلوّث الهواء العالية، وفق ما أعلنه نائب محافظ طهران محمد تقي زاده عقب اجتماع لجنة الطوارئ بشأن تلوث الهواء.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن تقي زاد قوله إنّه "بسبب زيادة تلوث الهواء، سيتم إغلاق روضات الأطفال والمدارس التمهيدية والمدارس والجامعات ومعاهد التعليم العالي في محافظة طهران".

وأفادت الوكالة أنه سيتم تطبيق نظام سير بالتناوب بين لوحات التسجيل الفردية والزوجية للحد من عدد المركبات الخاصة على طرق العاصمة كما حظر سير الشاحنات في طهران.

ونصحت السلطات الشباب والمسنين والأشخاص المصابين بأمراض في الجهاز التنفسي بالبقاء في منازلهم، فيما تم تعليق الأنشطة الرياضية السبت، بداية أسبوع العمل في الجمهورية الإسلامية.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين قولهم إن المدارس أغلقت السبت في محافظتي إلبورز في شمال البلاد وأصفهان في وسط البلاد. كما أغلقت المدارس في مدينة مشهد (شمال شرق) ومدينة أوروميه (شمال غرب) وفي جنوب طهران.

وفي طهران، وصل متوسط تركيز الجزيئات الخطرة المحمولة جوا إلى 146 ميكروغرام لكل متر مكعب السبت، وفقا لموقع "إير طهران" وهو موقع إلكتروني متصل بالحكومة.

وتغطي سحابة التلوث منذ أيام العاصمة المترامية الأطراف البالغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، ومن غير المتوقع أن تتبدد قبل الإثنين مع توقع هطول أمطار.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية في وقت سابق من هذا العام نقلا عن مسؤول في وزارة الصحة أن تلوث الهواء يتسبب بوفاة 30 ألف شخص سنويا في المدن الإيرانية.

وتتفاقم المشكلة في طهران خلال فصل الشتاء، حين تتسبب قلة الرياح والهواء البارد ببقاء الدخان الضار فوق المدينة لعدة أيام، وهي ظاهرة تُعرف بالانعكاس الحراري. ومعظم التلوث بالمدينة سببه المركبات الثقيلة والدراجات البخارية ومصافي النفط ومحطات الطاقة، حسب ما ذكر تقرير للبنك الدولي صدر العام الماضي.


#تلوث الهواء
#السحاب السام

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