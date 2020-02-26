برنامج يمكن كل محبي علم الفلك من تتبع الثقوب السوداء

أطلقت شبكة علماء فلك أوروبية برنامجًا سيمنح أي شخص لديه حاسوب إمكانية مساعدة الأوساط العلمية في تفسير البيانات التي تجمع عبر التلسكوب "لوفار"، والتي قد تكون مرتبطة بثقوب سوداء ضخمة وغامضة موجودة في وسط المجرّات.

وجاء في بيانٍ أصدره مرصد "باريس - بي سي إل" الذي يدير الفرع الفرنسي للشبكة الفضائية، أن هدف هذا البرنامج العلمي التشاركي بين العلماء والجمهور، والذي يطلق عليه اسم "لوفار - راديو غالاكسي زو"، أن يرصد من خلال مجموعة من الهوائيات المنتشرة في أنحاء أوروبا ما قد يساعد العلماء في تفسير كل ما هو مرتبط بالثقوب السوداء.

ويعمل "لوفار" الذي يراقب الموجات الراديوية في الفضاء، على وضع صورة شاملة لها ، لا تشبه الصور التي يلتقطها التلسكوب البصري، إذ لا يمكن رؤية النجوم والمجرّات مباشرة، بل أشكالًا مركبة مجهولة المصدر.

وقال عالِم الفيزياء الفلكية في الشبكة، سيريل تاس، إن "الموجات الراديوية التي تنشأ من جسيمات مشحونة تنتجها الظواهر الفيزيائية عنيفة جدًا، ولاسيّما الثقوب السوداء، وبالتالي عندما يكون الثقب الأسود كبيرًا وناشطًا، لا تظهر عبر التلسكوب الراديوي سوى الجزئيات التي ينتجها، وهي عبارة عن غازات يرميها بعيداً من المجرة".

وأضاف أن "العلماء بحاجة إلى تحديد الثقوب السوداء ومعرفة مجرّتها المضيفة، كمقدّمة لرسم سيناريو تكونها الذي بدأ قبل ملايين أو حتى مليارات السنوات، وذلك لفهم أسباب وجود ثقوب سوداء في كل المجرّات"، ومن هنا أتت فكرة إطلاق موقع علمي تشاركي، إذ ينتج "لوفار" كميات هائلة من البيانات التي لا يمكن لمئتي عالم فلك أن يفسّروها وحدهم.