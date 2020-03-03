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بروتينات جديدة تدعم فرضية الحياة خارج الأرض

تاريخ النشر: 03/03/2020 - 11:52

بروتينات جديدة تدعم فرضية الحياة خارج الأرض
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / الأناضول

عثر باحثون من جامعة هارفرد الأميركية، على نيزك سقط قبل 30 عامًا في الجزائر، فيه أول مُركّبات بروتينية تشكلت خارج كوكب الأرض.

وبحسب الخبر الذي أورده موقع "نيو أطلس" (Newatlas) وجد الباحثون على مركبات بروتينية مثل بروتين "هيموليثين" لم يكن معروفة من قبل، في نيزك يحمل اسم "Acfer 086" سقط قبل 30 عاما في الجزائر.

وقال موقع "نيو أطلس" (Newatlas)، أن بروتين "هيموليثين"، يتكون بنسبة كبيرة من الحمض الأميني جلايسين بالإضافة إلى الحديد والليثيوم والأوكسجين، مؤكدين أنّ هذا ما توصّلوا إليه بعد العثور على هذا البروتين يدعم فرضية وجود حيوات أخرى خارج كوكب الأرض.

وأكدت الباحثة جوليا ماجيو أنّ بروتين "هيموليثين" الذي يشبه هيكليًّا البروتينات الأرضية، مهم جدًا لاستدامة الحياة، كما أنه يلعب دورًا في تفكك جزيئات الماء إلى أوكسجين وهيدروجين.

وأوصت ماجيو الباحثين بمواصلة إجراء الأبحاث لبرهنة ما توصلوا إليه، إذ لم يخضع بحثهم الذي أرفقوه بأرشيف مسودات الأبحاث العلمية الأميركي "أركايف" لمراجعة العلماء بعد، مشيرةً إلى أنه "في حال الإثبات العلمي الكامل لتشكل البروتين خارج الكوكب، فإنّ هذا الأمر يدعم فرضية أنّ النيازك لعبت دورًا مهمًّا في الحياة على كوكب الأرض".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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#مُركّبات بروتينية
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#acfer 086

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