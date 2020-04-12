  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم

دراسة: الأرقام الرسمية تمثل 6% من عدد الإصابات حول العالم

تاريخ النشر: 12/04/2020 - 10:40

دراسة: الأرقام الرسمية تمثل 6% من عدد الإصابات حول العالم
(أ ب)
عرب ٤٨

أشارت دراسة ألمانية حديثة النشر، إلى أن حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 حول العالم، المسجلة، تبلغ نحو 6 بالمئة فقط، من العدد الحقيقي للإصابات.

واستندت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين في جامعة غوتنغن، في فرضيتها، إلى أعداد الإصابات التي كشفت عنها الدول حتى 31 آذار/ مارس الماضي، مما يُشير إلى أنه في تلك المرحلة، وخلافا للأرقام العالمية التي أشارت إلى أقل من مليون إصابة مؤكدة بالفيروس، فإن العدد الحقيقي للإصابات، وكما تفترض الدراسة، كان قد بلغ عشرات الملايين حول العالم.

وحلل الباحثون أن هذا الفارق الكبير بين العدد المسُجل أو المُعترف به على مستوى العالم وبين عدد الإصابات الحقيقي (المُقدّر)، ينبع من فشل معظم الدول بإجراء عدد الفحوصات الكافي للفيروس، وهذا يفسّر ارتفاع معدلات الوفيات الظاهر في بلدان محددة مقارنة مع دول أخرى.

وقدر الباحثون مثلا، أن ألمانيا ، على سبيل المثال ، اكتشفت نحو 15.6% من الإصابات لديها، خلافا لإيطاليا وإسبانيا التي يقدرون أنهما اكتشفتا، 3.5 بالمئة و1.6 بالمئة من عدد المصابين بالفيروس فقط (على التوالي).

ويعتقد الباحثون أن معدل اكتشاف الفيروس في الولايات المتحدة يبلغ 1.6 بالمئة، وتأتي بريطانيا في مرتبة أقل مع 1.2 بالمئة فقط. إذ أن الدولتين تعاملتا ببطء في إجراء الفحوصات وفرض الحجر الصحي والإغلاق على المستوى الوطني.

وأظهرت الدراسة التي نشرتها جامعة غوتنغن على موقعها الإلكتروني، أن كوريا الجنوبية كانت الأنجح في رصد عدد المصابين حتى صدور البحث، مع اكتشاف أكثر من 50 بالمئة من المصابين بكوفيد-19.

وأوضح أحد معدي البحث، البروفيسور سباستين فولمر، أن النتائج التي توصلوا إليها تظهر أن "الاختلافات الشديدة في كمية ونوعية الاختبارات التي أجريت في دول مختلفة تعني أن السجلات الرسمية لحالات الإصابة لا تقدم معلومات مفيدة".

ويشير العلماء إلى أن قدرة الدول على احتواء المرض تتعلق بمدى قدرتها على إجراء أكبر عدد من الفحوصات، وهو الأمر الوحيد الكفيل بإتاحتها من بناء استراتيجيات لمكافحة الفيروس.


#دراسة
#فيروس كورونا
#كوفيد-19
#ألمانيا

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عقار "رمزيفير" يثبت فعاليته بمكافحة كورونا
عقار "رمزيفير" يثبت فعاليته بمكافحة كورونا

2020-04-12

خبراء: "انتهاك الإنسان للطبيعة والبيئة مُسبب للجائحة الحالية"
خبراء: "انتهاك الإنسان للطبيعة والبيئة مُسبب للجائحة الحالية"

2020-04-11

تقنيّة جديدة في "جالاكسي إس21" المُرتقب لكاميرا الشاشة الأمامية
تقنيّة جديدة في "جالاكسي إس21" المُرتقب لكاميرا الشاشة الأمامية

2020-04-11

الأكثر قراءة

المعدات الطبية التركية لإسرائيل

المعدات الطبية التركية لإسرائيل "عالقة" بسبب مساعدات للسلطة

2020-04-11
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 10525

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 10525

2020-04-11
مُستجدات فيروس كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز حاجز المليون و675 ألفا وأكثر من 100 ألف وفاة

مُستجدات فيروس كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز حاجز المليون و675 ألفا وأكثر من 100 ألف وفاة

2020-04-11
34 مصابا إضافيا بكورونا في البلدات العربية منذ يوم أمس

34 مصابا إضافيا بكورونا في البلدات العربية منذ يوم أمس

2020-04-11
الجنود المجهولون

الجنود المجهولون

2020-04-11