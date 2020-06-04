أين يتواجد أنقى هواء في العالم؟

بعد إجراءات العزل والإغلاق، تبينت فروقات في نسب التلوث قبل وبعد، فأصبحت المدن أقل تلوثا وأنقى. وبينما يتساءل الكثيرون عن مكان تواجد أنقى هواء في العالم، يجيب العلماء في دراساتهم الحديثة.

بعد دراسة علمية، نشرت في دورية "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم"، أجاب العلماء عن هذا السؤال، وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز البريطاني.

فقد كشفت الدراسة عن المكان الذي يتواجد به أنظف هواء في العالم ألا وهو؛ رقعة تقع فوق المحيط الجنوبي بالقرب من القارة القطبية الجنوبية.

ووصف العلماء هواء تلك المنطقة بأنه لا يتأثر بالتلوث، وأن القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" تبدو معزولة عن التلوث والغبار من القارات الأخرى إلى الشمال، وأوضح علماء من جامعة ولاية كولورادو أن الهواء الذي يغذي السحب السفلية كان خاليا من أي جسيمات ناتجة عن نشاط بشري أو غبار من قارات أخرى.

و أبحرت سفينة بحرية من تسمانيا، جنوبي أستراليا، إلى مسافة 40 كيلومترا من حافة الجليد في القطب الجنوبي لإجراء "التنميط البكتيري" من عينات مرشح الهواء.

وقال المؤلف المشارك للدراسة، توماس هيل إنه "تمكنا من استخدام البكتيريا في الهواء فوق المحيط الجنوبي كأداة تشخيص لاستنتاج الخصائص الرئيسية للغلاف الجوي السفلي".

وأضاف أن الجسيمات التي اكتشفوها كانت مرتبطة بالبكتيريا البحرية من رذاذ البحر، مع عدم وجود ملوثات من خارج المنطقة.

وتتعارض نتائج هذه الدراسة مع دراسات أخرى من المحيطات في نصف الكرة الشمالي وشبه المداري، والتي وجدت أن معظم الميكروبات تنجرف من القارات المعاكسة.

وأوضح هيل أن "أنتاركتيكا معزولة عن انتشار الكائنات الدقيقة وترسب المغذيات من القارات الجنوبية باتجاه الجنوب".

وخلصت الدراسة إلى أن المحيط الجنوبي هو واحد من الأماكن القليلة جدا على الأرض التي تأثرت قليلا بالأنشطة البشرية.