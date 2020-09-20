  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم

البرازيل: مزرعة عموديّة تنمو شتلاتها على ضوء زهري

تاريخ النشر: 20/09/2020 - 10:30

البرازيل: مزرعة عموديّة تنمو شتلاتها على ضوء زهري
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨ / أ ف ب

على ضوء زهري اللون تنمو خضروات وفاكهة على رفوف يقع بعضها فوق بعض، في مستودع غربي ساو باولو البرازيلية.

"المزارع الزهرية" (بينك فارمز) هي أول مزرعة عمودية في هذه المدينة البرازيلية التي تضجّ بالحياة وتعدّ 12 مليون نسمة حيث تندر الأراضي الزراعية وتستورد المنتجات من بلدان بعيدة. وتتألّف المزرعة من برجين مساحتهما كمساحة شقّة صغيرة، الأول فيه 8 رفوف والثاني 10.

ويستخدم القيّمون عليها تقنية يُستغنى فيها عن التربة لتنمية النبات ونظام ريّ يطهّر مياهه الخاصة ومصابيح ثنائية باعثة للضوء حمراء وزرقاء تعطي معا اللون الزهري.

وإنتاج هذه المزرعة هو أعلى بمئة مرة تقريبا مما كان ليكون عليه في مساحة موازية لقطعة أرض زراعية واستخدامها للمياه هو أدنى بنسبة 95%، وفق ما يقول جيراردو مايا الذي ساهم في تأسيس هذا المشروع.

وقد أطلق مايا، وهو مهندس في التاسعة والعشرين من العمر، مع زميلين هذا المشروع سنة 2018 وبدأ الإنتاج العام الماضي. وسرعان ما لمع اسم هذه المنشأة بفضل منتجاتها المحلية الطازجة التي تتهافت عليها المطاعم.

وكانت الأمور تجري على خير ما يرام إلى أن حلّت أزمة كورونا.

وفي ظلّ تزايد الإصابات في البرازيل حيث تسجَّل ثاني أعلى حصيلة للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، فرضت تدابير العزل في ساو باولو، بؤرة تفشي الوباء. وشمل العزل بطبيعة الحال زبائن "المزارع الزهرية".

ويقول مايا، فيما يفرز عمّال يضعون كمّامات وقفّازات وأغطية على الرؤوس المنتجات الزراعية ويوضّبونها "ضربنا الوباء في الصميم وكان علينا اعتماد نهج آخر لكننا استنبطنا فرصا أخرى. فالمسألة تقضي بالمثابرة على التحسّن".

وللتكيّف مع تداعيات الأزمة، خاضت "المزارع الزهرية" غمار الإنترنت لبيع منتجاتها واستحدثت خطّ إنتاج لبقول ورقية مشبعة بالمغذيات والمتبّلات. ويستبعد مايا احتمال أن تحلّ الزراعة العمودية محلّ المزارع التقليدية.

لكنه يعتبر أن هذا النهج لزراعة عمودية وليس خارجية يشكّل بديلا قيّما، في وقت تواجه البرازيل مشاكل بيئية ناجمة عن الأنماط الزراعية، أبرزها تداعيات الزراعة وتربية المواشي على غابة الأمازون المطيرة.

ويؤكد جيراردو مايا في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن "نحن أقرب إلى السوق، لذا لا نلوّث كثيرا بوسائل النقل ونحن لا نستخدم مواد كيميائية مهما كانت. كما أن منتجاتنا أنقى بكثير". ويختم قائلا "هو نهج الإنتاج الذي سيسود مستقبلا في نظرنا".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#البرازيل
#مزرعة عمودية
#فيروس كورونا
#الضوء الزهري
#نمو الخضار على الرفوف

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أزمة "تيك توك" في أميركا بطريقها إلى الحل تحقيقا لمطامع ترامب
أزمة "تيك توك" في أميركا بطريقها إلى الحل تحقيقا لمطامع ترامب

2020-09-20

مخاوف أميركيّة من قرار ترامب بحظر "تيك توك" و"وي تشات"
مخاوف أميركيّة من قرار ترامب بحظر "تيك توك" و"وي تشات"

2020-09-19

تطبيق جديد لأصحاب الشركات يُتيح لهم إدارة فيسبوك و"إنستغرام"
تطبيق جديد لأصحاب الشركات يُتيح لهم إدارة فيسبوك و"إنستغرام"

2020-09-19

الأكثر قراءة

تقرير: خلافات في الأسرة الحاكمة بالسعودية حول التطبيع مع إسرائيل

تقرير: خلافات في الأسرة الحاكمة بالسعودية حول التطبيع مع إسرائيل

2020-09-19
ترامب: الكويت ستنضم سريعا إلى مسار التطبيع

ترامب: الكويت ستنضم سريعا إلى مسار التطبيع

2020-09-19
تقرير: واشنطن تدفع باتجاه مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بشأن الغاز بالمتوسّط

تقرير: واشنطن تدفع باتجاه مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بشأن الغاز بالمتوسّط

2020-09-19
برامج المرافقة الأكاديميّة الإسرائيليّة... أيّ طالب فلسطينيّ تريد؟

برامج المرافقة الأكاديميّة الإسرائيليّة... أيّ طالب فلسطينيّ تريد؟

2020-09-19
#تحت_بيوتنا_نازلين: دعوات مصريّة للاحتشاد بالشوارع الأحد

#تحت_بيوتنا_نازلين: دعوات مصريّة للاحتشاد بالشوارع الأحد

2020-09-19