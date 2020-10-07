أيلول الماضي الشهر الأعلى حرارة الذي يُسجّل في العالم 

بات أيلول/ سبتمبر الماضي، الشهر الأعلى حرارة الذي يسجل في العالم لمثل هذا الشهر، بحسب ما أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي "كوبرنيكوس"، اليوم الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى إمكان أن يحطّم عام 2020 ككلّ، الرقم القياسيّ كالسنة الأكثر حرًّا المسجّل عام 2016.

وسجّل خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/ أكتوبر 2019 إلى أيلول/ سبتمبر 2020، معدّل حرارة أعلى بـ1,28 درجة على مقياس سلسيوس مما كانت عليه الحرارة خلال العصر ما قبل الصناعي، وفيما تُعتَبَر السنوات الخمس الأخيرة الأعلى حرارة، يؤشر المعدّل المسجّل هذه السنة إلى خطر اقتراب كوكب الأرض من السقف الذي حدده اتفاق باريس وهو 1,5 درجات.

وتعهدت نحو 200 دولة وقّعت هذا الاتفاق عام 2015 خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بهدف احتواء الاحترار وإبقائه تحت سقف 1,5 درجات وفي أسوأ الأحوال تحت سقف الدرجتين، للحدّ من الآثار الشديدة الضرر للعواصف والجفاف وموجات الحرّ التي بدأت تسجّل.

وأشارت "كوبرنيكوس" في تقريرها المناخي الشهري إلى درجة حرارة الكوكب ارتفعت درجة واحدة، وهي تزيد بمعدّل 0,2 درجة كل عشر سنوات منذ سبعينات القرن العشرين.

وتوقعت ألاّ يتغيّر هذا الاتجاه في 2020 إذ أن أشهر كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو وحزيران/يونيو، كانت أصلا قد سجلت أعلى معدلات حرارة بالمقارنة مع الأشهر المماثلة في السنوات الماضية.

وأوضح تقرير الوكالة أن "أيلول/ سبتمبر 2020 سجّل 0,05 درجات أكثر من أيلول/ سبتمبر 2019 الذي كان حتى الآن الأعلى حرارة لمثل هذا الشهر"، أي 0,63 درجة فوق معدّل فترة 1981-2020.