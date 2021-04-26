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بريطانيا: اكتشاف فيروس تاجيّ شبيه بكورونا في خفافيش

تاريخ النشر: 26/04/2021 - 17:47

بريطانيا: اكتشاف فيروس تاجيّ شبيه بكورونا في خفافيش
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

كشف باحثون عن العثور على فيروس تاجيّ جديد مشابه لفيروس كورونا المستجد، في خفافيش بريطانية، وفق صحيفة "ذي تايمز"، مؤكّدين أن الفيروس لا يمكن أن ينتقل إلى البشر في صيغته الحالية.

وذكرت الصحيفة، اليوم الإثنين، أنه تم العثور على الفيروس الجديد في فضلات أحد الخفافيش من فصيلة "حدوة الحصان الصغيرة" في بريطانيا.

ونقلت عن خبراء في هيئة الصحة البريطانية العامة وجمعية علم الحيوان قولهم إنه "لا يمكن انتقال الفيروس إلى البشر في صيغته الحالية".

فيما أشاروا إلى أنّ ثمة مخاطر صحية في حال أصيبت الخفافيش التي تحمل الفيروس المكتشف بفيروس كورونا.

ويعود فضل اكتشاف الفيروس الجديد إلى الطالبة الجامعية في علم البيئة، إيفانا مورفي (22 عامًا) التي جمعت فضلات الخفافيش كجزء من رسالة تخرجها في السنة الأخيرة، بحسب المصدر ذاته.

وعالميا، تسبب فيروس كورونا منذ ظهوره نهاية العام 2019، بوفاة أكثر من 3 ملايين و124 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 147 مليون و900 ألف شخص، حسب موقع "وورلدوميتر" المعني برصد تطورات الجائحة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فيروس كورونا
#فيروس تاجيّ
#خفافيش
#خفافيش بريطانية

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