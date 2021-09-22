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الصين لن تبني محطات حرارية في الخارج لمحاربة التغيّر المناخي

تاريخ النشر: 22/09/2021 - 11:08

الصين لن تبني محطات حرارية في الخارج لمحاربة التغيّر المناخي
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ في خطاب بثّ، أمس الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة أنّ بلاده لن تبني بعد اليوم في الخارج محطات حرارية تعمل بالفحم الحجري، وذلك في مسعى منها لمحاربة التغيّر المناخي.

وقال شي في خطاب عبر الفيديو سُجّل مسبقاً وبثّ خلال اجتماعات الجمعية العامّة إنّ "الصين ستعزّز دعمها للدول النامية الأخرى في سبيل تعزيز مصادر الطاقة الخضراء والمنخفضة الكربون، ولن تبني في الخارج محطّات طاقة جديدة تعمل بالفحم الحجري".

وتلبّي الصين بذلك مطلباً لطالما نادى به العديد من المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن البيئة.

وكانت منظّمات غير حكومية عديدة ناشدت بكين التوقّف عن تمويل مثل هذه المشاريع في الخارج.

لا بل إنّ المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري ذهب أبعد من ذلك خلال زيارة قام بها إلى الصين في مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، بقوله إنّ استمرار العملاق الآسيوي في بناء محطات حرارية تعمل بالفحم الحجري يهدّد بإفساد الجهود العالمية لمكافحة التغيّر المناخي.

ويومها قال كيري إنّه طلب من المسؤولين الصينيين التوقّف بالكامل عن بناء هذه المحطات "حتى لا تقضي على قدرة العالم على تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050".

وفي خطابه أعاد الرئيس الصيني التأكيد على التزامات بلاده البيئية وهي تحقيق الحياد الكربوني "قبل عام 2060" وبلوغ الذروة في انبعاثات غازات الدفيئة "قبل عام 2030".

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#الصين
#محطات حرارية
#احتباس حراري
#مكافحة تغير المناخ

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