مؤتمر "تعلم وتعليم العلوم في عالم متنوع" لنشر الوعي والثقافة العلمية والبيئية

عقدت جمعية الجليل، اليوم الثلاثاء، ضمن مركز التثقيف العلمي، مؤتمرًا بعنوان "تعلم وتعليم العلوم في عالم متنوع"، بهدف "نشر الوعي والثقافة العلمية والبيئية في المجتمع".

وذكرت الجمعية في بيان أصدرته، اليوم، أن المؤتمر الذي عُقد في قاعات الجمعية بشفاعمرو، "والمنبثق عن مركز التثقيف العلمي، بالتعاون مع جامعة بيت لحم، والمعهد الفلسطيني للتنوع الحيوي والاستدامة، والمركز الفلسطيني للتقارب بين الشعوب، هو الأول من نوعه للمركز وهو ضمن مشروع الوحدة والتنوع في البيئة والمجتمع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي. ويهدف إلى عرض الأبحاث التي عملها عليها الشركاء في المشروع والتي تهدف بدورها لنشر الوعي والثقافة العلمية والبيئية في المجتمع".

وأوضح البيان، أن "المؤتمر تخللته العديد من المحاضرات العلمية المختلفة الناجمة عن مشروع التنوع في البيئة والمجتمع (ومن بينها) تعلّم العلوم خارج حدود الصف، والتعليم والتعلّم في مختبر الكيمياء في المدرسة، ونتائج ميدانية للتعلم خارج الصف- التأثيرات الجسدية والنفسية، والسعي نحو مجتمعات إنسانية وطبيعية مستدامة تحت وطأة الاحتلال الاستعماري، وأساسيات وتكنولوجيا المواد النانو مترية، وتحديات تعليم الكيمياء النانو مترية، وتأثير الضوء الاصطناعي على الوزن الزائد والسمنة، ومستوى الوعي بمسألة التلوث الضوئي، وفوائد التعليم غير المنهجي".

ونقل البيان عن مدير مركز التثقيف العلمي في جمعية الجليل، ساري عاصلة، القول، إنّ "المؤتمر هو واحد من سلسلة مؤتمرات ستنعقد حتى نهاية العام المقبل، ضمن مشروع البحث المشترك بين جامعة بيت لحم والمعهد الفلسطيني للتنوع الحيوي والاستدامة والمركز الفلسطيني للتقارب بين الشعوب".

وأشار إلى أنّه "في كل مؤتمر سيتم عرض آخر المستجدات التي تنتج عن الفعاليات البحثية في مركز التثقيف العلمي بضمنها وسائل تدريس، طرق بحث مشاكل تدريسية، مناهج علمية وغيرها من المواضيع العلمية الهامة".

وشارك في المؤتمر "لفيف من معلمي الثانويات الذين يدرسون موضوع علم البيئة و موضوع البيولوجيا في المدارس، بالإضافة للباحثين والمهتمين في الموضوع عبر تطبيق ’زووم’ ووجاهيًا".

وكان المؤتمر قد افتُتح بكلمات ترحيبية لكل من مدير عام جمعية الجليل، أحمد الشيخ محمد، والمديرة العلمية لمعهد البحوث التطبيقية في جمعية الجليل، منال حاج - زاروبي، بالإضافة لمفتشة موضوع علم البيئة، سامية أبو خيط، بحسب البيان.