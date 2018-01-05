الصين تزرع غابات جديدة على مساحة واسعة لمواجهة تغير المناخ

قالت صحيفة "تشاينا ديلي" صباح اليوم الجمعة، إن السلطات الصينية ستزرع هذا العام غابات جديدة تغطي منطقة تقع على مساحة تعادل تقريبا مساحة أيرلندا، في إطار مساعيها لزيادة رقعة الغابات إلى 23% من أراضي البلاد بنهاية العقد الحالي.

وأصبحت زراعة الأشجار جزءا رئيسيا من جهود الصين لتحسين البيئة ومواجهة تغير المناخ، ونقلت الصحيفة عن مسؤول الغابات في البلاد قوله، إن الحكومة تعهدت بزيادة رقعة الغابات من 21.7% إلى 23% خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

وذكر رئيس إدارة الغابات، تشانغ جيان لونغ، خلال اجتماع عقد أمس الخميس، أن بكين ستعمل على زراعة ما لا يقل عن 6.66 مليون هكتار من الغابات الجديدة هذا العام.

وأضاف أنها زرعت 33.8 مليون هكتار من الغابات على مستوى البلاد خلال الخمس سنوات الماضية باستثمارات تجاوزت 538 مليار يوان (82.88 مليار دولار) لتصل المساحة الإجمالية للغابات في البلاد إلى 208 ملايين هكتار.