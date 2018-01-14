شركة فرنسية تنتج مصباح يتصل بالإنترنت لاسلكيا

قالت شركة "أوليدكوم" الفرنسية أمس السبت، إنها أنتجت مصباح قادر على الاتصال بالإنترنت لاسلكيا ومن دون موجات كهرومغنطيسية، وفق موقع "لوفيغارو" الفرنسي.

وأعلنت "أوليدكوم" الفرنسية إن المصباح قادر على الاتصال بالإنترنت من دون موجات راديواية، مضيفة "وذلك بفضل تكنولوجيا لاي فاي التي تعتبر أكثر أمانا وسرعة مقارنة مع واي فاي".

وذكر بنجامان أزولاي، المدير العام للشركة، أنه سيتم تسويق المصباح بسعر 900 دولار تقريبا.

وظهرت ميزة "لاي فاي" قبل سنوات قليلة، إلا أن "أوليدكوم" باتت أول شركة تنتج مصباحا يستخدم هذه الميزة.

وشدّد أزولاي على أن هذا النظام "يوفر مستوى عاليا جدا من الحماية والأمان، لأن الإشارة لا تعبر الجدران".

والمصباح موجه إلى المستهلكين الذين يريدون الحد الموجات الكهرومغنطيسية، التي تقول دراسات سابقة عليها إنها تؤثر على صحة الإنسان وسلامة الدماغ.