الأميركيون ينفقون 108 مليارات على الأسواق الإلكترونية بالعطلات

قال موقع "أدوبي أناليتكس" الأميركي أمس الثلاثاء، إن المتسوقين في الولايات المتحدة أنفقوا مبلغا قياسيا قدره 108 مليارات دولار بعد الإقبال على الشراء للاستفادة من خصومات أعلنته "أمازون" ومواقع أخرى لمبيعات التجزئة على الإنترنت في موسم عطلات 2017، وأن عددا أكبر من الأشخاص فعلوا ذلك باستخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وقالت أدوبي إن هذا الرقم مرتفع بنسبة 14.7% عن مجمل المشتريات في موسم عطلات 2016، وتجمع أدوبي بياناتها عن طريق قياس 80% من جميع الصفقات عبر الانترنت لأكبر 100 شركة أميركية لمبيعات التجزئة عبر الشبكة العالمية.

ويقع موسم العطلات في الولايات المتحدة في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

ومع انفاق بلغ 6.6 مليار دولار حقق (سايبر مانداي)، وهو يوم الاثنين التالي لعطلة عيد الشكر، أكبر يوم على الإطلاق للمشتريات عبر الانترنت في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد الوطني لشركات التجزئة، إن مجمل الانفاق في موسم العطلات الأمريكية، سواء عبر الانترنت أو من المتاجر الفعلية، ارتفع بنسبة 5.5%، وهو أعلى زيادة في 12 عاما، ليصل إلى 691.9 مليار دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى تحسن في سوق الوظائف وتوقعات بارتفاع الأجور والعلاوات بعد مشروع قانون الضرائب الذي أقره الكونجرس الأميركي مؤخرا.

يذكر أن المتاجر الأميركية قدمت كعادتها تخفيضات كبيرة وهدايا مجانية لجذب المتسوقين في الجمعة السوداء، وهو اليوم الذي يفتتح موسم العروضات في تجارة التجزئة.