أودي تتلقى أمرا باستدعاء 127 ألف سيارة بسبب خلل بمحركاتها

قالت صحيفة "Bild am Sonntag" إن هيئة النقل الاتحادية في ألمانيا اكتشفت برمجيات لا تتوافق مع القانون للتحكم في الانبعاثات بأحدث طرز أودي المزودة بمحركات الديزل فئة Euro-6 وإنها أمرت الشركة باستدعاء 127 ألف سيارة في جميع أنحاء البلاد لإعادة فحصها.

وقالت أودي، في بيان لها، إن الطرز متضمنة في استدعاء طوعي لنحو 850 ألف مركبة ديزل بمحركات تي.دي.آي ذات ست وثماني صمامات كان قد أُعلن في تموز/يوليو.

وتابعت أودي في البيان "ستخضع برمجيات التحكم في المحرك للمركبات ذات الصلة لتعديل كامل، وسيجري اختبارها وإرسالها إلى هيئة النقل للحصول على الموافقة".

وقالت الصحيفة، إن هيئة النقل أخطرت أودي بأن ترد بحلول الثاني من شباط/فبراير بشأن الطريقة التي تعتزم بها تحديث البرمجيات المتحكمة في الانبعاثات بما يكفل عدم القدرة على التلاعب فيها.

وقالت أودي، إنها تختبر سياراتها المزودة بمحركات الديزل للكشف عن أي مخالفات محتملة منذ أشهر في تعاون وثيق مع الهيئة.