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الصين تنجح في اطلاق قمرين صناعيين للاستشعار عن بعد

تاريخ النشر: 21/01/2018 - 08:47

الصين تنجح في اطلاق قمرين صناعيين للاستشعار عن بعد
(توضيحية)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : نايف صباح

نجحت الصين، أول من أمس الجمعة، بإطلاق قمرين صناعيين للاستشعار عن بعد في المدار المحدد مسبقًا من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية أن الإطلاق تم اليوم في الساعة الـ 12:12 بتوقيت بكين (04:12 ت.غ).

وقد حمل الصاروخ "لونغ مارش-11" هذين القمرين الصناعين جيلين-1 فيديو 07 و08، بحسب المصدر نفسه.

وتعد هذه المهمة الـ 264 لصواريخ "لونغ مارش".

وفي 9 يناير / كانون ثان الجاري، أطلقت الصين أيضًا اثنين من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد بدقة عالية تبلغ 0.5 متر، من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة "شانشي" شمالي البلاد.

ويوفر هذان القمران بيانات للاستشعار عن بعد إلى زبائن في أنحاء العالم، كما يمكنهما تقديم خدمات مسح الأراضي والموارد ورسم الخرائط ومراقبة البيئة والخدمات المصرفية وخدمات التأمين إلى جانب صناعة الإنترنت.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الشركة بإطلاق أقمار صناعية لأغراض تجارية، بعد إطلاق قمرين "سوبرفيو-1" 01 و02 كانون أول/ديسمبر عام 2016.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الصين
#بكين
#أقمار صناعية

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