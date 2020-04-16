  2. علوم وتكنولوجيا

أهم طرق للوقاية من انتقال كورونا عبر الملابس والأغطية

تاريخ النشر: 16/04/2020 - 12:22

أهم طرق للوقاية من انتقال كورونا عبر الملابس والأغطية
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

كشفت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، عن طرق عدم انتقال فيروس كورونا المستجد من الملابس وأغطية السرير إلى الإنسان، منها عدم حمل الملابس باليد قبل غسلها.

وأوصت منظمة الصحة العالمية في تدوينة على حسابها بموقع "فيسبوك"، بعدم حمل الملابس أو أغطية الأسرة بالقرب من الجسم، أي عدم احتضانها بين اليدين قبل غسلها.

ونصحت المنظمة الدولية بضرورة غسل الملابس وأغطية الأسرة في الغسالة عند حرارة تترواح بين 60 إلى 90 درجة مئوية باستخدام مسحوق غسيل أو صابون، وأكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة تنشيف الغسيل في الغسالة عند درجة حرارة عالية، أو نشره تحت أشعة الشمس المباشرة، لضمان خلوه من أي فيروسات.

وكشفت منظمة الصحة العالمية قد عن دراسات تشير إلى أن فيروس كورونا قد يبقى على الأسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام، ومن بينها الملابس والأقمشة.

وقال رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، الدكتور فؤاد عودة في روما إن "لقد واجهنا فعلا في إيطاليا حالات انتقال للفيروس من شخص لآخر ومن أفراد عائلة واحدة، عبر الملابس".

وأوضح عودة، قبل يومين، أن خصائص الملابس تختلف بحسب خاماتها، مما يجعل بعض القطع أكثر عرضة لحمل الفيروسات من الأخرى.

وتابع عودة بقوله إن "الملابس المصنوعة من القطن (مثل الفانلات) تمثل خطورة أكبر من القمصان مثلا، بسبب كثافة الأنسجة التي يمكن للفيروس الالتصاق على سطحها".


#فيروس كورونا
#كورونا

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من عرب 48

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