أوروبا: تراجع كبير في مبيعات السيّارات الكهربائيّة

وتأثّرت مبيعات السيّارات الكهربائيّة بشدّة بالإلغاء المفاجئ للحوافز البيئيّة الّتي كانت تمنحها ألمانيا للأفراد من خلال تقديم دعم ماليّ لشراء هذه المركبات الّتي لا تزال أكثر تكلفة بكثير من نظيراتها الحراريّة...

انخفضت حصّة السيّارات الكهربائيّة إلى أقلّ من 11% في السوق الأوروبّيّة في كانون الثاني/يناير، بعدما وصلت إلى مستوى قياسيّ بلغ 14,6% عام 2023، بحسب أرقام نشرتها الثلاثاء جمعيّة مصنّعي السيّارات الأوروبّيّة.

وقد بيعت 92 ألفًا و741 سيّارة كهربائيّة في كانون الثاني/يناير في الاتّحاد الأوروبّيّ، في زيادة بنسبة 28,9% خلال عام، وحصّة سوقيّة بلغت 10,9% في كانون الثاني/يناير.

وتأثّرت مبيعات السيّارات الكهربائيّة بشدّة بالإلغاء المفاجئ للحوافز البيئيّة الّتي كانت تمنحها ألمانيا للأفراد من خلال تقديم دعم ماليّ لشراء هذه المركبات الّتي لا تزال أكثر تكلفة بكثير من نظيراتها الحراريّة.

محرّكات الديزل، الّتي تتراجع مبيعاتها بشكل مطّرد منذ سنوات، وعلى الرغم من انخفاضها بنسبة 4,9% خلال عام واحد، عادت لتتقدّم على المحرّكات الكهربائيّة إذ سجّلت حصّة سوقيّة تبلغ 13,4%.

كذلك، تراجعت حصّة السيّارات الهجينة (البنزين والديزل) بشكل طفيف مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 28,8% من السوق، خلف السيّارات العاملة بالبنزين مع 35,2%.

ومع احتساب جميع أنواع المحرّكات، بقيت السوق الأوروبّيّة عند مستوى منخفض جدًّا مع بيع 851 ألفًا و690 مركّبة بزيادة نسبتها 12,1% مقارنة بكانون الثاني/يناير 2023 الّذي سجّل أصلًا مبيعات منخفضة للغاية، في تباطؤ مردّه إلى نقص الرقائق الإلكترونيّة ومشكلات لوجستيّة.