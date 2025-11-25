ترامب يطلق "جينيسيس ميشن": مبادرة لتسريع الأبحاث العلمية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تمثل "جينيسيس ميشن" تحولًا نوعيًا في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الأبحاث العلمية، حيث يتم دمج الذكاء الاصطناعي كعنصر محوري في دفع عجلة الابتكار الوطني، وتأكيد سعي واشنطن نحو تعزيز تفوقها في سباق التكنولوجيا العالمي...

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أمرًا تنفيذيًا لإطلاق مبادرة وطنية طموحة تحمل اسم "جينيسيس ميشن"، تهدف إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع وتيرة الاكتشافات العلمية وتعزيز ريادة الولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وتهدف المبادرة إلى إنشاء منصة متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تُستخدم لتجميع وتحليل البيانات العلمية المستخرجة من الأبحاث العامة والمختبرات والهيئات الفدرالية. وستتيح هذه المنصة تطوير نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، وأتمتة مراحل من البحث العلمي، وابتكار طرق اختبار فرضيات بشكل أسرع وأكثر دقة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد عبر الهاتف، كشف وزير الطاقة كريس رايت أن شركات كبرى مثل "إنفيديا" و"إيه إم دي" إلى جانب مزودي الحوسبة السحابية مثل "ديل" و"إتش بي" سيكونون من الشركاء الرئيسيين في المشروع، مع الإشارة إلى أن شركات أخرى ستنضم لاحقًا في إطار توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص.

وسيتم الاعتماد على بنى تحتية سحابية متقدمة، لضمان توفير قوة حوسبة كافية للباحثين والجهات العلمية المشاركة، مما يفتح المجال لاستخدام الحواسيب الخارقة ومراكز البيانات الفدرالية لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي علمي وتدريبها على نطاق واسع.

ويصف الأمر التنفيذي "جينيسيس ميشن" بأنها جزء من المعركة العالمية للهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويُبرز الذكاء الاصطناعي كـ"حدود جديدة للاكتشاف العلمي والنمو الاقتصادي".

وتتمثل نواة المشروع في منصة تُعرف باسم "منصة العلم والأمن الأميركية" (American Science and Security Platform)، والتي ستوفر للباحثين أدوات متقدمة، منها موارد الحوسبة عالية الأداء، ونماذج ذكاء اصطناعي قابلة للتدريب، وقواعد بيانات ضخمة تغطي مختلف التخصصات.

وتشمل المجالات المستهدفة بالمبادرة مجالات تعدّ حاسمة للمستقبل الاقتصادي والتكنولوجي الأميركي، منها: الطاقة النووية والاندماج النووي، تصنيع أشباه الموصلات المواد الحيوية والتكنولوجيا الحيوية، الحوسبة الكمومية والتصنيع المتقدم.

وتأتي هذه الخطوة بينما تتصاعد المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في المجالات المذكورة، والتي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي والصناعات الدفاعية المستقبلية.

ويدعو الأمر التنفيذي إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة والجامعات والمختبرات الوطنية، مع التشديد على ضرورة فرض إجراءات صارمة للأمن السيبراني بهدف حماية البيانات الحساسة والأبحاث المتقدمة من أي تهديدات خارجية.

تمثل "جينيسيس ميشن" تحولًا نوعيًا في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الأبحاث العلمية، حيث يتم دمج الذكاء الاصطناعي كعنصر محوري في دفع عجلة الابتكار الوطني، وتأكيد سعي واشنطن نحو تعزيز تفوقها في سباق التكنولوجيا العالمي.