مجلس الشيوخ الأميركي يثبت مرشّح ترامب رئيسًا جديدًا لـ"ناسا"

وأكد آيزاكمان، خلال جلسة تثبيته الثانية في كانون الأول/ديسمبر، التزامه بإنجاح برنامج "أرتميس" لإعادة الأميركيين إلى القمر وتثبيت حضور دائم عليه، مشددًا على أهمية الفوائد العلمية والاقتصادية والأمنية لذلك...

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تعيين رجل الأعمال جاريد آيزاكمان - مرشح الرئيس دونالد ترامب - رئيسًا لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بعد أشهر من الجدل حول الترشيح ومستقبل الوكالة.

ويعد آيزاكمان، البالغ من العمر 42 عامًا، من أثرياء قطاع المدفوعات الإلكترونية ومن عشاق استكشاف الفضاء، وسيتولى المنصب في مرحلة حاسمة تواجه فيها "ناسا" اقتطاعات مالية وضغوطًا متزايدة لإعادة إرسال رواد فضاء إلى القمر ومنافسة الطموحات الصينية المتسارعة.

وأكد آيزاكمان، خلال جلسة تثبيته الثانية في كانون الأول/ديسمبر، التزامه بإنجاح برنامج "أرتميس" لإعادة الأميركيين إلى القمر وتثبيت حضور دائم عليه، مشددًا على أهمية الفوائد العلمية والاقتصادية والأمنية لذلك.

وشدد على أن العودة إلى القمر ستكون أولوية أمام مشاريع المريخ، انسجامًا مع توجهات الإدارة الأميركية الحالية.

يأتي التعيين بعد تأجيلات متكررة في برنامج "أرتميس" وتحذيرات من احتمال عدم جاهزية مركبة الهبوط القمرية التي تطورها "سبايس إكس".

ورافق عملية الاختيار تردد في الموقف الرئاسي وضغوط من إيلون ماسك، مالك "سبايس إكس"، الداعم لترشيح آيزاكمان رغم اختلاف الرؤى بشأن جدوى العودة للقمر.

ويعكس تعيين آيزاكمان أولوية الإدارة الأميركية الحالية لإثبات الريادة في الفضاء، عبر تحقيق إنجاز أميركي على سطح القمر قبل المنافسين الدوليين.

