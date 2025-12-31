ضرورة إبقاء "زر الإيقاف": تحذيرات من منح الذكاء الاصطناعي "حقوقًا قانونية"

بعض النماذج أظهرت في تجارب بحثية سلوكيات تسعى لتعطيل أنظمة الرقابة أو تجنّبها، ما يُعد مصدر قلق رئيسيًا للمهتمين بسلامة هذه التقنيات...

حذّر عالم الحوسبة الكندي يوشوا بنجيو، أحد أبرز روّاد الذكاء الاصطناعي، من الدعوات المتزايدة لمنح تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة حقوقًا قانونية، مؤكدًا ظهور مؤشرات على نزعة "الحفاظ على الذات" لدى بعض النماذج الحديثة، ما يستدعي الاستعداد الدائم لإمكانية "إيقاف تشغيل" هذه الأنظمة عند الضرورة.

وقال بنجيو، الذي يرأس لجنة دولية معنية بسلامة الذكاء الاصطناعي، إن منح الذكاء الاصطناعي وضعًا قانونيًا سيكون بمثابة منح "جنسية لكائنات فضائية معادية"، محذرًا من أن التقدم السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي يفوق كثيرًا قدرة البشر على ضبطها.

ولفت إلى أن بعض النماذج أظهرت في تجارب بحثية سلوكيات تسعى لتعطيل أنظمة الرقابة أو تجنّبها، ما يُعد مصدر قلق رئيسيًا للمهتمين بسلامة هذه التقنيات.

وأشار بنجيو إلى أن تصاعد الجدل حول إمكانية تمتع الذكاء الاصطناعي بالوعي أو "الحس الذاتي" يدفع البعض إلى قرارات خاطئة، مستندين إلى مشاعر شخصية تجاه الأنظمة الذكية وليس إلى أدلة علمية واضحة. وحذّر من أن منح هذه الأنظمة حقوقًا سيعني لاحقًا عدم القدرة على تعطيلها حتى في حال وجود تهديد.

وأكد أن تطور قدرة الذكاء الاصطناعي على العمل المستقل والتفكير المنطقي يتطلب بقاء أدوات التحكم البشري قائمة، بما فيها إمكانية "سحب القابس" عند الضرورة، حمايةً للبشر والمجتمع.

يأتي ذلك في ظل تزايد الأصوات الداعية إلى منح الذكاء الاصطناعي حقوقًا، خاصة بعد ظهور نتائج استطلاعات تشير إلى تأييد جزء من الرأي العام لهذه الفكرة، في حين يحذر خبراء من مخاطر منح تقنيات لا تملك وعيًا حقيقيًا وضعًا قانونيًا أو أخلاقيًا.