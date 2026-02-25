بسبب بيانات أطفال: غرامة 14.5 مليون جنيه إسترليني على "ريديت"

بات يُطلب من المستخدمين في المملكة المتحدة الذين يرغبون في الاطلاع على محتوى للبالغين إثبات أنهم تجاوزوا 18 عامًا، عبر تحميل صورة شخصية أو صورة لوثيقة رسمية، امتثالًا لـ"قانون السلامة على الإنترنت"...

فرضت هيئة تنظيم المعلومات في المملكة المتحدة غرامة قدرها 14.5 مليون جنيه إسترليني على منصة "ريديت" لاستخدامها بيانات أطفال دون 13 عامًا بصورة غير قانونية، ما عرّضهم لاحتمال الوصول إلى محتوى غير ملائم وضار.

وأعلنت "مفوضية المعلومات" (ICO) أن هذه أكبر غرامة تُفرض حتى الآن في قضية تتعلق بانتهاك خصوصية الأطفال، مشيرة إلى أن المنصة كانت تضم عددًا كبيرًا من المستخدمين دون 13 عامًا قبل إدخالها إجراءات للتحقق من العمر في تموز/يوليو الماضي، من بينها آلية تحقق للوصول إلى المحتوى المخصص للبالغين.

وأوضحت الهيئة أن اعتماد "ريديت" على التصريح الذاتي بالعمر عند إنشاء الحساب شكّل مخاطرة، نظرًا لسهولة التحايل عليه. كما خلصت إلى أن الشركة لم تُجرِ تقييمًا لأثر حماية البيانات لتحديد المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال والتخفيف منها قبل كانون الثاني/يناير 2025.

وقال مفوض المعلومات جون إدواردز إن أطفالًا دون 13 عامًا جُمعت بياناتهم الشخصية واستخدمت بطرق لم يكن بإمكانهم فهمها أو الموافقة عليها أو التحكم فيها، ما جعلهم عرضة لمحتوى غير مناسب.

وتُعد هذه ثالث أكبر عقوبة مالية تفرضها الهيئة، بعد غرامة 20 مليون جنيه إسترليني على "الخطوط الجوية البريطانية" عام 2018 بسبب اختراق بيانات، وغرامة 18.4 مليون جنيه إسترليني على مجموعة فنادق "ماريوت" إثر هجوم إلكتروني طال أكثر من 300 مليون سجل.

من جهتها، أعلنت "ريديت" أنها ستستأنف القرار، معتبرة أن مطالبتها بجمع مزيد من المعلومات الخاصة بكل مستخدم في المملكة المتحدة تتعارض مع التزامها بحماية خصوصية المستخدمين وسلامتهم.

وأكدت أنها لا تطلب بيانات هوية المستخدمين، لكنها تحظر الحسابات التي يتبين أن أصحابها دون 13 عامًا.

ومنذ تموز/يوليو، بات يُطلب من المستخدمين في المملكة المتحدة الذين يرغبون في الاطلاع على محتوى للبالغين إثبات أنهم تجاوزوا 18 عامًا، عبر تحميل صورة شخصية أو صورة لوثيقة رسمية، امتثالًا لـ"قانون السلامة على الإنترنت".

وشددت الهيئة على أن الشركات التي تقدم خدمات يُحتمل أن يستخدمها الأطفال مطالبة باتخاذ تدابير فعالة لضمان التحقق من أعمار المستخدمين وحمايتهم من المخاطر الناجمة عن استخدام بياناتهم.

بدورها، اعتبرت منظمات حقوقية أن القواعد التنظيمية الكفيلة بمنع مثل هذه الانتهاكات كانت قائمة منذ عام 2018، لكنها لم تُطبّق بصرامة كافية، محذّرة من أن سن تشريعات جديدة لن يكون ذا جدوى إذا لم يُنفّذ القائم منها.