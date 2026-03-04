بسبب الذكاء الاصطناعي: أستراليا تضيق الخناق على متاجر التطبيقات ومحركات البحث

تقول السلطات الأسترالية إنها تسعى الآن إلى تطبيق نهج مماثل على خدمات الذكاء الاصطناعي من خلال فرض قيود عمرية على نوعية المحتوى الذي يمكن الوصول إليه عبر هذه الأدوات...

قالت هيئة تنظيم الإنترنت في أستراليا إنها قد تضغط على محركات البحث ومتاجر التطبيقات لحظر خدمات الذكاء الاصطناعي التي لا تتحقق من أعمار المستخدمين، وذلك بعد أن أظهرت مراجعة أجرتها وكالة رويترز أن أكثر من نصف هذه الخدمات لم تعلن أي خطوات للامتثال للمهلة التنظيمية التي تنتهي خلال أيام.

ويعكس هذا التحذير أحد أقوى الجهود العالمية لتنظيم شركات الذكاء الاصطناعي، التي تواجه عددًا متزايدًا من الدعاوى القضائية بسبب عجزها عن منع محتوى قد يشجع على إيذاء النفس أو العنف. ويحذر باحثون من أن بعض هذه المنصات قد تكون أكثر ضررًا على الصحة النفسية للشباب مقارنة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت أستراليا قد أصبحت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالصحة النفسية، وهي خطوة دفعت قادة دول أخرى إلى دراسة إجراءات مشابهة.

وتقول السلطات الأسترالية إنها تسعى الآن إلى تطبيق نهج مماثل على خدمات الذكاء الاصطناعي من خلال فرض قيود عمرية على نوعية المحتوى الذي يمكن الوصول إليه عبر هذه الأدوات.

واعتبارًا من 9 مارس/آذار، سيتعين على خدمات الإنترنت العاملة في أستراليا، بما في ذلك أدوات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي" وبرامج الدردشة الأخرى، منع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الوصول إلى محتوى إباحي أو عنيف بشكل مفرط أو محتوى يحرض على إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل.

وفي حال عدم الامتثال لهذه القواعد، قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل نحو 35 مليون دولار أميركي.