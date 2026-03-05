احتجاجات داخل "غوغل" و"أوبن إيه آي" رفضًا لتسليح الذكاء الاصطناعي

تواجه "أوبن إيه آي" ردود فعل غاضبة من بعض المستخدمين عقب إعلان تعاونها مع وزارة الدفاع الأميركية، إذ أظهرت بيانات شركة "سينسور تاور" ارتفاع عمليات حذف تطبيق "تشات جي بي تي"...

تتصاعد الاحتجاجات داخل شركات التكنولوجيا الكبرى، ولا سيما "غوغل" و"أوبن إيه آي"، مع تزايد اعتراضات الموظفين والمستخدمين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية.

وفي هذا السياق، وقّع 866 موظفًا في "غوغل"، بينهم 865 موظفًا حاليًا، إضافة إلى 100 موظف حالي في "أوبن إيه آي"، رسالة مفتوحة حملت عنوان "لن نكون مشرذمين"، انتقدت الضغوط التي تمارسها وزارة الدفاع الأميركية على شركات الذكاء الاصطناعي، بعد إدراج شركة "أنثروبيك" ضمن قائمة سوداء بسبب رفضها السماح باستخدام تقنياتها في المراقبة الجماعية أو في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل بالكامل.

وجاء في الرسالة أن هذه الضغوط تهدف إلى خلق انقسام بين شركات التكنولوجيا، مؤكدة أن التضامن بين العاملين في القطاع ضروري لمواجهة محاولات فرض استخدامات عسكرية للتقنيات المتقدمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تجري فيه "غوغل" محادثات مع وزارة الدفاع الأميركية لإدخال نموذجها للذكاء الاصطناعي "جيميناي" ضمن أنظمة عسكرية سرية، فيما أعلنت "أوبن إيه آي"، المطوّرة لتطبيق "تشات جي بي تي"، اتفاقًا مع الوزارة نفسها بعد إنهاء شراكة سابقة مع شركة "أنثروبيك".

ويتزامن الجدل مع تصاعد المخاوف من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات عسكرية أو أمنية، بما في ذلك أنظمة المراقبة أو دعم العمليات القتالية، الأمر الذي أثار انتقادات متزايدة من موظفين وناشطين داخل قطاع التكنولوجيا.

كما تواجه "أوبن إيه آي" ردود فعل غاضبة من بعض المستخدمين عقب إعلان تعاونها مع وزارة الدفاع الأميركية، إذ أظهرت بيانات شركة "سينسور تاور" ارتفاع عمليات حذف تطبيق "تشات جي بي تي" في 28 شباط/فبراير بنسبة 295% مقارنة باليوم السابق، إلى جانب زيادة ملحوظة في التقييمات السلبية للتطبيق في متاجر التطبيقات.

وفي سياق الانتقادات، دعا الكاتب روتجر بريغمان، مؤلف كتاب "الطموح الأخلاقي"، إلى مقاطعة التطبيق، معتبرًا أن الاشتراك فيه يساهم في تمويل سياسات سلطوية، بحسب مقال نشرته صحيفة "ذا غارديان".