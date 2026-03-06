ألتمان: "أوبن إيه آي" لا تتحكم بكيفية استخدام البنتاغون للذكاء الاصطناعي

في هذا السياق، رفضت شركة "أنثروبيك"، المطوّرة لروبوت الدردشة "كلود"، اتفاقًا مع وزارة الدفاع الأميركية بسبب مخاوف من استخدام تقنياتها في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة أو في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل بالكامل...

أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، بأن شركته لا تتحكم في كيفية استخدام وزارة الدفاع الأميركية تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها، في ظل تصاعد الجدل بشأن توظيف هذه التقنيات في العمليات العسكرية.

وقال ألتمان خلال حديث مع موظفي الشركة إن مطوري التكنولوجيا لا يملكون سلطة اتخاذ قرارات تشغيلية تتعلق باستخدامها في الحروب، مؤكدًا أن تحديد كيفية استخدامها يعود إلى الجهات العسكرية.

وتأتي تصريحات ألتمان في وقت يتزايد فيه التدقيق بشأن دور الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية الأميركية، وسط مخاوف متنامية لدى العاملين في القطاع من استخدام هذه التقنيات في الاستهداف العسكري أو في عمليات قتالية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة نقاشات حادة داخل قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد ضغوط مارستها وزارة الدفاع الأميركية على الشركات التقنية لإزالة القيود الأمنية المفروضة على نماذج الذكاء الاصطناعي، بهدف توسيع نطاق استخدامها في التطبيقات العسكرية.

وبحسب تقارير إعلامية، استُخدمت أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالفعل في عمليات عسكرية أميركية، بينها عملية استهداف في الحرب ضد إيران، إضافة إلى عملية استهدفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي هذا السياق، رفضت شركة "أنثروبيك"، المطوّرة لروبوت الدردشة "كلود"، اتفاقًا مع وزارة الدفاع الأميركية بسبب مخاوف من استخدام تقنياتها في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة أو في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل بالكامل.

وأثار هذا الرفض رد فعل حادًا من وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الذي وصف الشركة بأنها "مخاطر على سلسلة التوريد"، وهو توصيف غير مسبوق لشركة أميركية وقد يعرّضها لخسائر مالية كبيرة إذا جرى اعتماده رسميًا.

وفي اليوم نفسه الذي صعّد فيه البنتاغون موقفه تجاه "أنثروبيك"، أعلن عن اتفاق جديد مع "أوبن إيه آي"، ما أثار انتقادات داخلية وخارجية للشركة، إذ اعتبر بعض الموظفين والمراقبين أن الشركة وافقت على شروط رفضتها شركات أخرى لأسباب أخلاقية.

وحاولت "أوبن إيه آي" لاحقًا احتواء الجدل، إذ قال ألتمان إن الاتفاق مع وزارة الدفاع أُعلن بسرعة، معترفًا بأن طريقة الإعلان جعلت الشركة تبدو "انتهازية وغير منظمة".