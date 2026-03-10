تحقيق: استثمارات الذكاء الاصطناعي في بريطانيا تقوم على "استثمارات وهمية"

التحقيق يسلط الضوء على تحديات التحقق من حجم الاستثمارات الفعلية في قطاع سريع النمو، خصوصًا مع اعتماد الحكومات على إعلانات الشركات بشأن خطط التمويل والتوسع...

كشف تحقيق صحافي أن خطة بريطانيا الضخمة لضخ مليارات الجنيهات في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تعتمد جزئيًا على ما وصفه خبراء بـ"استثمارات وهمية"، وسط تساؤلات حول دقة الأرقام التي تعلنها الحكومة والشركات التكنولوجية.

ومنذ عام 2024 أعلنت حكومات بريطانية متعاقبة، محافظة وعمالية، عن صفقات بمليارات الجنيهات لبناء مراكز بيانات وإنشاء حاسوب فائق وتوفير آلاف الوظائف، في إطار مساعٍ لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد.

لكن التحقيق أظهر أن بعض هذه المشاريع لا تزال غير منفذة فعليًا، وأن بعض مراكز البيانات التي أُعلن عنها ليست جديدة، فيما بقي موقع مشروع حاسوب فائق قرب لندن مجرد ساحة لتخزين السقالات الصناعية.

وتقود هذه الاستثمارات شركتان مرتبطتان بشركة تصنيع الرقائق "Nvidia"، هما "Nscale" ومقرها لندن و"CoreWeave" الأميركية، وقد رُوّج لمشاريعهما باعتبارها حجر أساس في خطة الحكومة لتسريع النمو الاقتصادي عبر التكنولوجيا.

وأعلنت "Nscale" مؤخرًا جمع تمويل جديد بقيمة 2 مليار دولار، ما رفع تقييمها إلى 14.6 مليار دولار، كما انضم إلى مجلس إدارتها نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق نيك كليغ والمديرة التنفيذية السابقة للعمليات في شركة "Meta" شيريل ساندبرغ.

غير أن التحقيق أشار إلى أن بعض الأرقام المعلنة لا تعكس استثمارات فعلية. ففي إحدى الحالات قالت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا إن استثمارًا بقيمة 1.9 مليار جنيه لم يكن مرتبطًا بعقد رسمي رغم إعلان توقيعه سابقًا.

وفي حالة أخرى، تبين أن شركة "CoreWeave" لم تبنِ مراكز بيانات جديدة كما أوحت بياناتها الإعلامية، بل استأجرت مساحات داخل مراكز قائمة أصلًا ونشرت فيها رقائق حوسبة متقدمة من "Nvidia".

أما مشروع مركز الحاسوب الفائق الذي أعلنت عنه "Nscale" في بلدة لوتون شرق لندن ضمن استثمار يقدّر بنحو 2.5 مليار دولار، فظل الموقع المقترح له حتى شباط/فبراير الماضي مجرد ساحة تستخدمها شركة محلية لتخزين السقالات.

كما تشير سجلات الأراضي إلى أن الشركة لم تُسجَّل بعد مالكة للموقع، فيما قالت الحكومة إن الاستثمار المعلن يمثل «نية لضخ رأس مال» وليس عقدًا ملزمًا.

ويرى بعض الخبراء أن شركات التكنولوجيا الكبرى قد تضخم تقديرات الوظائف والعوائد الاقتصادية لمراكز البيانات لجذب الدعم الحكومي.

وقالت سيسيليا ريكاب، أستاذة الاقتصاد في جامعة "University College London"، إن مثل هذه الإعلانات شائعة عالميًا، حيث تُقدَّم عمليات شراء المعدات أو استئجار البنية التحتية على أنها استثمارات ضخمة.

ورغم هذه الانتقادات، تؤكد الحكومة البريطانية أن قطاع الذكاء الاصطناعي في البلاد جذب أكثر من 100 مليار جنيه من الاستثمارات الخاصة منذ وصولها إلى السلطة، وأن نمو القطاع يفوق نمو الاقتصاد العام بأكثر من 23 مرة خلال العام الماضي.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد قال العام الماضي إن تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع قد يضيف نحو 47 مليار جنيه سنويًا إلى الاقتصاد البريطاني.

لكن التحقيق يسلط الضوء على تحديات التحقق من حجم الاستثمارات الفعلية في قطاع سريع النمو، خصوصًا مع اعتماد الحكومات على إعلانات الشركات بشأن خطط التمويل والتوسع.