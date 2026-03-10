"أنثروبيك" تقاضي البنتاغون بعد إدراجها ضمن قائمة "مخاطر سلسلة التوريد"

تحذر الشركة من أن قرار إدراجها ضمن قائمة المخاطر قد يلحق ضررًا كبيرًا بأعمالها، لأنه يضغط على الشركات المتعاملة مع الحكومة لإنهاء أي تعاون معها، ما قد يهدد نموذجها التجاري...

رفعت شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبك" دعويين قضائيتين ضد وزارة الدفاع الأميركية، احتجاجًا على قرار إدراجها ضمن قائمة "مخاطر سلسلة التوريد"، وهو تصنيف قد يفرض على المتعاقدين مع الحكومة قطع علاقاتهم معها.

وأعلنت الشركة أنها تقدمت بالدعوى أمام المحكمة الفدرالية في شمال ولاية كاليفورنيا وكذلك أمام محكمة الاستئناف في دائرة واشنطن، بعد أن أصدر البنتاغون الأسبوع الماضي القرار الذي اعتبرته الشركة إجراءً غير قانوني وينتهك حقوقها الدستورية في حرية التعبير.

ويأتي التصعيد بعد خلاف استمر أشهرًا بين الطرفين بشأن القيود التي تسعى "أنثروبك" إلى فرضها على استخدام نماذجها للذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مجالات المراقبة الداخلية واسعة النطاق أو تشغيل الأسلحة الذاتية القاتلة دون تدخل بشري.

وتؤكد الشركة في الدعوى أن الإدارة الأميركية تعاقبها بسبب رفضها الاستجابة لما وصفته بمطالب سياسية تتعلق بكيفية استخدام تقنياتها، معتبرة أن الحكومة لا يحق لها معاقبة شركة بسبب مواقفها أو سياساتها المتعلقة بتطوير التكنولوجيا.

وكان نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تطوره الشركة، المعروف باسم "كلود"، قد استُخدم خلال العام الماضي داخل أنظمة وزارة الدفاع، وكان حتى وقت قريب النموذج الوحيد المصرّح باستخدامه في بعض الأنظمة المصنفة سرية، وفق ما ورد في الدعوى القضائية.

وأوضحت "أنثروبك" أنها ما تزال مستعدة لتوفير تقنياتها لأغراض الأمن القومي، مشيرة إلى أنها تعاونت سابقًا مع وزارة الدفاع لتكييف أنظمتها مع احتياجات محددة.

وقال متحدث باسم الشركة إن اللجوء إلى القضاء يهدف إلى حماية مصالحها التجارية وشركائها، مؤكدًا أن الشركة ستواصل السعي إلى حل النزاع عبر المسارات القانونية والحوار مع الحكومة.

وتحذر الشركة من أن قرار إدراجها ضمن قائمة المخاطر قد يلحق ضررًا كبيرًا بأعمالها، لأنه يضغط على الشركات المتعاملة مع الحكومة لإنهاء أي تعاون معها، ما قد يهدد نموذجها التجاري.