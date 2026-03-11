تجربة علمية لضخ مواد قلوية في البحر بهدف مواجهة الاحترار العالمي

يقدّر علماء أن تطبيق هذه التقنية على نطاق واسع قد يمكّن المحيطات من إزالة ما بين مليار و15 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بتكلفة قد تصل إلى نحو 160 دولارًا للطن الواحد...

أجرى علماء تجربة ميدانية غير تقليدية قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة لاختبار إمكانية الحد من الاحترار العالمي عبر زيادة قلوية مياه البحر، في محاولة لتعزيز قدرة المحيطات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.

وخلال أربعة أيام في آب/أغسطس الماضي، ضخ فريق بحثي نحو 65000 لتر من مادة هيدروكسيد الصوديوم القلوية في مياه خليج مين، على بعد نحو 50 ميلًا من سواحل ولاية ماساتشوستس، ضمن تجربة علمية رُصدت باستخدام صبغة حمراء لتتبع انتشار المادة في البحر.

وتندرج هذه التجربة ضمن تقنية تُعرف باسم «تعزيز قلوية المحيطات»، وهي مقاربة تحاكي عملية التجوية الطبيعية للصخور، لكنها تسعى إلى تسريعها على نطاق زمني أقصر بهدف زيادة امتصاص المحيطات لغاز ثاني أكسيد الكربون.

وقال عالم المحيطات آدم سوبهاس، الذي يقود فريق البحث، إن المحيطات تخزن بالفعل كميات هائلة من الكربون في صورة بيكربونات مذابة، مشيرًا إلى أن زيادة القلوية قد تساعد نظريًا على تعزيز قدرة المياه على امتصاص المزيد من الكربون من الغلاف الجوي.

وأظهرت النتائج الأولية للتجربة ارتفاع درجة الحموضة في موقع التجربة من 7.95 إلى 8.3، وهو مستوى قريب من القيم التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية، إضافة إلى دخول ما يصل إلى 10 أطنان من الكربون إلى مياه البحر خلال فترة الرصد.

كما لم ترصد الدراسة آثارًا كبيرة على الكائنات البحرية الصغيرة مثل العوالق ويرقات الأسماك وجراد البحر، غير أن الباحثين لم يقيموا التأثير المحتمل على الأسماك البالغة أو الثدييات البحرية.

ورغم هذه النتائج الأولية المشجعة، يثير استخدام المواد الكيميائية في المحيطات مخاوف بيئية لدى بعض الخبراء والناشطين، الذين يحذرون من احتمال حدوث آثار غير متوقعة إذا طُبّقت التقنية على نطاق واسع.

وقال بنجامين داي، من منظمة "Friends of the Earth US"، إن التدخل الكيميائي في الأنظمة البيئية البحرية قد يحمل مخاطر بيئية كبيرة إذا توسع استخدامه قبل فهم آثاره بالكامل.

في المقابل، يرى بعض الباحثين أن البحث في تقنيات إزالة الكربون أصبح ضروريًا في ظل استمرار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وارتفاع حموضة المحيطات.

ويقدّر علماء أن تطبيق هذه التقنية على نطاق واسع قد يمكّن المحيطات من إزالة ما بين مليار و15 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بتكلفة قد تصل إلى نحو 160 دولارًا للطن الواحد.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المقاربة قادرة على تحقيق فوائد مناخية واسعة النطاق دون مخاطر بيئية، ما يجعلها محور نقاش متزايد بين العلماء وصناع السياسات والناشطين البيئيين.