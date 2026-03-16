"سيرن" تستعد لنقل المادة المضادة لأول مرة في تجربة علمية فريدة

يستعد باحثون في مختبر الفيزياء الأوروبي "سيرن" قرب جنيف لإجراء أول محاولة في العالم لنقل المادة المضادة خارج المختبر، في تجربة مرتقبة قد تفتح المجال أمام دراسات أكثر دقة حول طبيعة الكون وأصل المادة.

ومن المقرر أن يجري العلماء في وقت لاحق من هذا الشهر تجربة نقل قصيرة داخل حرم المختبر تستغرق نحو 20 دقيقة، عبر شاحنة تحمل جهازًا خاصًا يزن نحو طن واحد ومصممًا لاحتجاز كمية ضئيلة للغاية من المادة المضادة.

وتُعدّ المادة المضادة من أكثر المواد حساسية في الفيزياء، إذ تتحول إلى طاقة فور ملامستها للمادة العادية. ويأمل الباحثون أن تثبت التجربة إمكانية نقلها بأمان إلى مختبرات أخرى لإجراء قياسات دقيقة على خصائصها.

ويقول الفيزيائي كريستيان سمورا، أحد الباحثين في تجربة تماثل الباريونات ومضاداتها في "سيرن"، إن الهدف الأساسي من هذه الدراسات هو فهم سبب هيمنة المادة العادية على الكون رغم أن النظريات تشير إلى أن الانفجار العظيم أنتج كميات متساوية من المادة والمادة المضادة.

وتشير النماذج الكونية الحديثة إلى أن التقاء المادة بالمادة المضادة يؤدي إلى تحولهما بالكامل إلى طاقة، وهو ما يطرح سؤالًا جوهريًا حول سبب بقاء المادة في الكون بكميات كبيرة.

وعلى الرغم من الصورة الدرامية التي غالبًا ما تُنسب إلى المادة المضادة في الأدب والخيال العلمي، فإن الكمية التي ستُنقل في التجربة ضئيلة للغاية، إذ لا تتجاوز نحو ألف جسيم مضاد، بكتلة تقدّر بجزء ضئيل للغاية من الغرام، ما يعني أن أي فشل في احتوائها لن ينتج عنه سوى قدر محدود جدًا من الطاقة.

وقد تنبأ الفيزيائي بول ديراك بوجود المادة المضادة عام 1928 عند دمج ميكانيكا الكم مع نظرية النسبية الخاصة، قبل أن يكتشف الفيزيائي كارل أندرسون أول جسيم مضاد بعد أربع سنوات، وهو البوزيترون.

ويُنتج "مصنع المادة المضادة" في "سيرن" هذه الجسيمات عبر توجيه بروتونات عالية الطاقة نحو هدف معدني كثيف، ما يولّد جسيمات ثانوية من بينها البروتونات المضادة، التي تُبطَّأ لاحقًا وتُحتجز داخل مصائد خاصة.

ولضمان نقلها بأمان، طوّر العلماء حاوية متقدمة تحافظ على الجسيمات المضادة في فراغ شديد يشبه فراغ الفضاء، وتُبرَّد إلى نحو 269 درجة مئوية تحت الصفر، مع استخدام حقول كهربائية ومغناطيسية قوية لإبقائها معلّقة دون أن تلامس أي مادة.

وإذا نجحت التجربة، يخطط الباحثون لنقل المادة المضادة إلى مختبرات أخرى في أوروبا لإجراء تجارب فائقة الدقة قد تساعد في تفسير أحد أكبر ألغاز الفيزياء: لماذا يتكوّن الكون أساسًا من المادة العادية.