دراسة تحذّر من "تراجع التنوع الفكري" مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي

حذّر باحثون من أن الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا برامج المحادثة، قد يؤدي إلى تقليص التنوع في أساليب التفكير والتعبير لدى البشر.

وأشارت دراسة أعدها فريق من علماء النفس وعلوم الكمبيوتر في جامعة جنوب كاليفورنيا، ونُشرت في مجلة "Trends in Cognitive Sciences"، إلى أن الاعتماد المتزايد على نماذج اللغة قد يضعف الفروق الفردية في الكتابة والتفكير، ويؤدي إلى نمطية في التعبير.

وبيّن الباحثون أن انتشار هذه التقنيات في الحياة اليومية، واستخدامها من قبل مليارات الأشخاص، قد يسهم في توحيد أنماط اللغة والمنطق، ما ينعكس سلبًا على الإبداع وقدرات حل المشكلات.

وأوضح الفريق أن لجوء المستخدمين إلى اقتراحات الأنظمة الذكية بدل تطوير إجاباتهم الخاصة قد يؤدي تدريجيًا إلى تراجع المبادرة الفردية، واعتماد أنماط تفكير جاهزة.

كما أشاروا إلى أن مخرجات هذه النماذج قد تعكس نطاقًا محدودًا من التجارب البشرية، نتيجة طبيعة البيانات التي جرى تدريبها عليها، ما قد يعزز التحيز ويؤثر على تنوع الأفكار.

وحذّرت الدراسة من أن استمرار هذا الاتجاه قد يضعف قدرات مثل التفكير الحدسي والمجرد، في حال لم تُتخذ إجراءات للحد من هذا "التوحيد" المعرفي.

ودعا الباحثون مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى إدماج مزيد من التنوع في بيانات التدريب، بما يساهم في الحفاظ على التنوع الفكري لدى المستخدمين، وتحسين جودة الاستدلال في الأنظمة الذكية.