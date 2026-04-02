تسريب آلاف الملفات من كود "كلود" يثير مخاوف أمنية لدى "أنثروبيك"

أقرت شركة "أنثروبيك" بتسريب جزء من الشيفرة المصدرية لأداة البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي "كلود كود"، نتيجة خطأ بشري أثناء تحديث برمجي، ما أثار تساؤلات جديدة بشأن أمن أنظمتها.

وأوضحت الشركة أن ملفًا داخليًا أُدرج بالخطأ ضمن التحديث أتاح الوصول إلى أرشيف يضم نحو 2,000 ملف وأكثر من 500,000 سطر من الشيفرة، قبل أن يتم تداوله بسرعة عبر منصة "غيت هب".

وانتشر رابط الشيفرة المسربة على نطاق واسع، محققًا ملايين المشاهدات، كما جرى إعادة نشر نسخة معدّلة منها بشكل سريع، ما دفع الشركة إلى تقديم طلبات لإزالة المحتوى بدعوى انتهاك حقوق النشر.

وأكدت "أنثروبيك" أن التسريب لم يشمل بيانات حساسة للمستخدمين أو معلومات اعتماد، مشيرة إلى أن الحادثة ناتجة عن خلل في إعداد حزمة الإصدار وليس اختراقًا أمنيًا.

وتتعلق الشيفرة المسربة ببنية الأداة الداخلية، وتتضمن تصاميم لوظائف مستقبلية، مثل مساعد برمجي دائم التشغيل ووكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ مهام بشكل شبه مستقل.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال أسابيع، بعد تقارير سابقة عن تخزين ملفات داخلية على أنظمة متاحة للعامة، ما يعزز المخاوف بشأن ضوابط الحماية داخل الشركة.

ويرى خبراء أن هذه التسريبات قد تمنح منافسين مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل" فرصة لفهم آليات عمل النظام بشكل أعمق، خاصة في ظل احتدام المنافسة في سوق أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتواجه "أنثروبيك" أيضًا ضغوطًا قانونية وتنظيمية، بعد تصنيفها مؤخرًا كمخاطر محتملة في سلاسل التوريد من قبل الحكومة الأميركية، رغم حصولها على قرار قضائي مؤقت يوقف هذا التصنيف.