"أوراكل" تسرّح آلاف الموظفين لتوسيع استثمارات الذكاء الاصطناعي

بدأت شركة "أوراكل" الأميركية تنفيذ موجة تسريحات واسعة تشمل آلاف الموظفين، في إطار إعادة هيكلة تهدف إلى تعزيز استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وطمأنة المستثمرين بشأن جدوى هذه التوجهات.

وأفادت تقارير بأن نحو 10,000 موظف فقدوا وظائفهم حتى الآن، من أصل قوة عاملة تُقدّر بـ162,000 موظف، مع توقعات باستمرار تقليص الوظائف خلال الفترة المقبلة.

وشملت التخفيضات وظائف متقدمة في مجالات الهندسة وإدارة الأنظمة والبنية التحتية السحابية، في خطوة تعكس تحول الشركة نحو تركيز أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وأكدت الشركة تسريح 491 موظفًا يعملون عن بُعد وفي مكاتبها بمدينة سياتل، ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم أعمالها، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد مراجعة احتياجاتها التشغيلية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تزيد فيه "أوراكل" إنفاقها على مراكز البيانات، في محاولة لمنافسة شركات كبرى مثل "ألفابت" و"أمازون" في سوق الحوسبة السحابية.

وتشمل خطط الشركة صفقة بقيمة 300 مليار دولار لبناء مراكز بيانات بالتعاون مع "أوبن إيه آي"، إلى جانب توجهها لجمع 50 مليار دولار عبر الديون لتمويل هذه المشاريع.

وفي إفصاح سابق، توقعت "أوراكل" أن تصل تكاليف إعادة الهيكلة خلال عام 2026 إلى نحو 2.1 مليار دولار، معظمها مرتبط بتكاليف التسريح.

وسرّحت أكثر من 70 شركة نحو 40,480 موظفًا منذ بداية العام، في ظل إعادة توجيه الموارد نحو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثير هذه التحولات على سوق العمل.