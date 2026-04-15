تعمّق لغز "توتر هابل": علماء يصلون إلى أدقّ قياس لتمدد الكون

توصل فريق دولي من علماء الفلك إلى أدق تقدير حتى الآن لسرعة تمدد الكون، في إنجاز علمي جديد يعزز دقة القياسات الكونية، لكنه في الوقت ذاته يزيد من تعقيد لغز "توتر هابل" المرتبط باختلاف طرق حساب هذه السرعة.

وتدور المشكلة منذ سنوات حول وجود طريقتين رئيسيتين لقياس معدل التمدد، تعطي كل منهما نتائج متباينة؛ إذ تشير القياسات المعتمدة على إشعاع الخلفية الكونية، وهو الضوء المتبقي من الانفجار العظيم، إلى معدل يبلغ نحو 67 كيلومترًا في الثانية لكل ميغابارسيك، بينما تعطي القياسات المبنية على رصد المجرات القريبة والنجوم المتفجرة (السوبرنوفا) قيمة أعلى تصل إلى نحو 73 كيلومترًا في الثانية.

ويُعد هذا التفاوت، المعروف باسم "توتر هابل"، مؤشراً على فجوة محتملة في فهم القوانين الفيزيائية التي تحكم تطور الكون، وليس مجرد اختلاف تقني في أدوات القياس.

وفي محاولة لحسم هذا الجدل، اعتمدت الدراسة الجديدة، المنشورة في مجلة "أسترونومي أند أستروفزكس"، على دمج بيانات واسعة جُمعت عبر عقود، ضمن إطار تحليلي موحد، ما أتاح الوصول إلى قيمة أكثر دقة بلغت 73.5 كيلومترًا في الثانية لكل ميغابارسيك.

وقال العالم آدم ريس، الحائز على جائزة نوبل والمشارك في الدراسة، إن تأكيد استمرار هذا التباين يفرض إعادة النظر في النماذج الكونية المعتمدة، والبحث عن تفسيرات جديدة قد تفسر تسارع تمدد الكون.

وتشير هذه النتائج إلى احتمال وجود عوامل غير مفهومة بالكامل، مثل طاقة مظلمة تتغير بمرور الزمن وتؤثر في معدل التوسع، أو الحاجة إلى تعديل بعض مفاهيم الجاذبية على نطاق كوني.

ويؤكد الباحثون أن التحدي لم يعد مقتصرًا على تحديد قيمة دقيقة لمعدل التمدد، بل بات يتعلق بفهم الأسباب الكامنة وراء هذا الاختلاف، في ظل توقعات بأن تسهم التلسكوبات والتقنيات الحديثة في كشف مزيد من أسرار الكون خلال السنوات المقبلة.

ورغم التقدم في قياس سرعة التمدد، لا يزال السؤالان الأهم مطروحين: كيف يتمدد الكون بهذه الطريقة، ولماذا تختلف النتائج بين طرق القياس المختلفة؟