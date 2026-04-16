دخول الذكاء الاصطناعي: "سناب" تستغني عن 1000 موظف

أعلنت شركة "سناب"، المالكة لتطبيق "سناب شات"، تسريح نحو 1000 موظف، أي ما يعادل 16% من قوتها العاملة، في خطوة عزتها الإدارة إلى تسارع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ضغوط مالية وهبوط سهم الشركة.

وبحسب مذكرة داخلية وجّهها الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل إلى العاملين، فإن الشركة ترى أن التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي يتيح تقليص الأعمال المتكررة ورفع وتيرة الإنجاز، بما يدعم خدماتها للمستخدمين والمعلنين والشركاء، ويقربها من تحقيق الربحية على المدى الطويل.

ويأتي القرار بعد ضغوط مارس/آذار الماضي من شركة "إيرينيك كابيتال مانجمنت"، وهي مستثمر ناشط دعا إدارة "سناب" إلى خفض النفقات وتقليص عدد العاملين، مع انتقاد توجهات الشركة الحالية.

وتنضم "سناب" بذلك إلى شركات تكنولوجيا كبرى خفضت آلاف الوظائف خلال الفترة الماضية، بينها "مايكروسوفت" و"أمازون" و"أوراكل" و"بلوك"، في ظل تسارع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وترويج الشركات لفكرة إنجاز مزيد من الأعمال بعدد أقل من الموظفين.

في المقابل، تتصاعد الشكوك بشأن المكاسب الفعلية المتحققة من إدخال الذكاء الاصطناعي إلى بيئات العمل، إذ يرى خبراء وعاملون سابقون أن بعض الشركات تستخدم هذا التبرير لتحسين صورتها أمام المستثمرين والأسواق.

كما قال المستثمر مارك أندريسن أخيرًا إن بعض قرارات التسريح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تخفي أصلًا تضخمًا سابقًا في التوظيف.

وارتفع سهم "سناب" بنحو 6% في بداية تداولات الأربعاء 15 نيسان/أبريل 2026، مستعيدًا جزءًا من خسائره بعدما تراجع بأكثر من 30% منذ مطلع العام.

وكانت الشركة قد أفادت في ملفات تنظيمية بأن عدد موظفيها بلغ نحو 5200 حتى كانون الأول/ديسمبر 2025، فيما أوقفت أيضًا خطط شغل 300 وظيفة كانت شاغرة.